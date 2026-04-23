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La Russie invitée au sommet du G20 aux États-Unis au plus haut niveau - ministre russe

La Russie invitée au sommet du G20 aux États-Unis au plus haut niveau - ministre russe

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"Il s'agit d'une invitation au plus haut niveau, mais nous verrons plus près de la date", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexandre... 23.04.2026, Sputnik Afrique

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"Il s'agit d'une invitation au plus haut niveau, mais nous verrons plus près de la date", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexandre Pankine. Les États-Unis se préparent à une éventuelle participation de Vladimir Poutine, a déclaré de son côté la sherpa russe du G20, Svetlana Loukach. Le sommet est prévu en décembre 2026 à Miami.

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