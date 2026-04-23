https://fr.sputniknews.africa/20260423/la-russie-invitee-au-sommet-du-g20-aux-etats-unis-au-plus-haut-niveau---ministre-russe-1085258671.html
La Russie invitée au sommet du G20 aux États-Unis au plus haut niveau - ministre russe
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"Il s'agit d'une invitation au plus haut niveau, mais nous verrons plus près de la date", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexandre... 23.04.2026, Sputnik Afrique
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"Il s'agit d'une invitation au plus haut niveau, mais nous verrons plus près de la date", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexandre Pankine. Les États-Unis se préparent à une éventuelle participation de Vladimir Poutine, a déclaré de son côté la sherpa russe du G20, Svetlana Loukach. Le sommet est prévu en décembre 2026 à Miami.
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"Il s'agit d'une invitation au plus haut niveau, mais nous verrons plus près de la date", a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Alexandre Pankine.
Les États-Unis se préparent à une éventuelle participation de Vladimir Poutine, a déclaré de son côté la sherpa russe du G20, Svetlana Loukach.
Le sommet est prévu en décembre 2026 à Miami.