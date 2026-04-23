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Algérie-Tchad: un pas important vers la construction d'un partenariat stratégique intégré

Algérie-Tchad: un pas important vers la construction d'un partenariat stratégique intégré

Sputnik Afrique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, mercredi soir, que les acquis réalisés aujourd'hui par l'Algérie et le Tchad sont un pas... 23.04.2026, Sputnik Afrique

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Dans une déclaration conjointe avec son homologue tchadien, M. Mahamat Idriss Déby Itno, à l'issue des entretiens qu'ils ont tenus au siège de la Présidence de la République, le président de la République a précisé: "ce que nous avons réalisé aujourd'hui est un pas important vers la construction d'un partenariat stratégique intégré", soulignant l'engagement de l'Algérie à se tenir aux côtés de la République du Tchad, et à bâtir un "modèle africain réussi de coopération interafricaine". Le président de la République a en outre souligné que la visite officielle qu'effectue le président de la République du Tchad traduit "notre volonté politique commune de poursuivre la voie que nous avons tracée ensemble lors de la visite de Son Excellence en Algérie en septembre dernier".Cette visite vise à "donner un nouvel élan à la coopération dans divers domaines, notamment dans le domaine économique couvrant l'énergie, les mines, les infrastructures, les transports, l'industrie, l'industrie pharmaceutique ainsi que les échanges commerciaux", a ajouté le président de la République. "Lors de nos entretiens, nous avons souligné ensemble l'importance d'activer les mécanismes de coopération, dont la commission mixte, pour laquelle nous avons veillé conjointement à la tenue de sa 4e session", tout en s'engageant, à compter de cette visite, à "l'actualisation du cadre juridique régissant nos relations et à la signature de près de 30 accords et mémorandums d'entente", a-t-il poursuivi. "Nous avons également appelé moi et mon frère Son excellence le président de la République du Tchad, pays frère", ajoute le président de la République, "à insuffler la dynamique nécessaire au Conseil d'affaires algéro-tchadien". Le président de la République a également indiqué, dans ce contexte, qu'il a abordé avec son homologue tchadien "la coopération en matière de formation des ressources humaines", soulignant "la disposition de l'Algérie à former un plus grand nombre de cadres, parmi les fils et filles du Tchad, pays frère et à partager l'expérience de l'Algérie dans diverses spécialités au service du processus de développement dans ce pays frère". Concernant la coopération sécuritaire, le président de la république a précisé: "Nous avons affirmé que les défis auxquels est confrontée notre région commune au Sahel, notamment la lutte contre le terrorisme, exigent la coordination et la coopération pour garantir la sécurité et la stabilité de nos deux pays et de la région". Il a également indiqué avoir abordé avec son homologue tchadien "la situation au Soudan, pays frère et ses répercussions humanitaires sur la République du Tchad", saluant "hautement les efforts considérables déployés par la République du Tchad pour accueillir les réfugiés", appelant la communauté internationale à "assumer ses responsabilités juridiques et humanitaires face à la situation au Soudan, pays frère". Le président de la République a conclu en indiquant avoir eu "de longs échanges avec le président de la République du Tchad sur les questions régionales et africaines", notant qu'il a été convenu, à cet égard, de "poursuivre la concertation et la coordination pour défendre les intérêts du continent africain, au service de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique".

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