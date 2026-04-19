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Afrique-Europe: "La dépendance énergétique est aujourd’hui une vulnérabilité stratégique majeure"

Afrique-Europe: "La dépendance énergétique est aujourd’hui une vulnérabilité stratégique majeure"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Serge Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, analyse... 19.04.2026, Sputnik Afrique

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Afrique-Europe: "La dépendance énergétique est aujourd’hui une vulnérabilité stratégique majeure" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Serge Matomba, Premier secrétaire du parti du Peuple uni pour la rénovation sociale (PURS) au Cameroun, analyse l'impact inflationniste de la fermeture du détroit d'Ormuz sur les économies européennes et africaines. "Si le conflit s’intensifie, les chaînes d’approvisionnement pourraient être désorganisées".

Selon Serge Espoir Matomba, le risque d'inflation est réel, mais sans comparaison mécanique avec 1929. Il s'agit d'une inflation d'origine réelle, amplifiable par une création monétaire mal calibrée, surtout quand les États financent leurs déficits sans relancer la production. En Afrique, le danger est accru par l'importation de l'inflation sans maîtrise monétaire, menant à une inflation durable et appauvrissante plutôt qu'à une hyperinflation généralisée à court terme.Il explique enfin que nous sommes dans une zone de risque systémique élevé, sans catastrophe immédiate. Une intensification du conflit désorganiserait les chaînes d'approvisionnement mondiales, causant:Pour l'Afrique, cela confirme l’urgence de bâtir des industries locales et de transformer la crise en opportunité de réindustrialisation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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