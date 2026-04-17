https://fr.sputniknews.africa/20260417/lafrique-est-riche-mais-pourquoi-les-africains-sont-pauvres-1085115026.html

"L'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres?"

"L'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres?"

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Armelle Nga, une journaliste camerounaise, explique ce paradoxe économique et propose des solutions. 17.04.2026, Sputnik Afrique

2026-04-17T10:37+0200

2026-04-17T10:37+0200

2026-04-17T10:37+0200

regards honnêtes

podcasts

économie

pillage

développement

ressources naturelles

exploitation

industrialisation

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/04/11/1085134958_0:23:932:547_1920x0_80_0_0_e564982468599741fe43d77be619202c.jpg

"L'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres?" Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Armelle Nga, une journaliste camerounaise, explique ce paradoxe économique et propose des solutions.

Armelle Nga insiste sur la nécessité de nouvelles politiques propres à l'Afrique: investissements, infrastructures, logistique et financements adéquats, pilotés par une jeunesse qualifiée et audacieuse, pour profiter pleinement des richesses sans présence étrangère.La journaliste regrette que l'AfCFTA reste théorique: avec 1,4 milliard d'habitants, il pourrait créer le plus grand marché mondial, mais reste encore dépendant aux puissances coloniales qui fixent les prix des matières premières.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

podcasts, économie, pillage, développement, ressources naturelles, exploitation, industrialisation, аудио