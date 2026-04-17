https://fr.sputniknews.africa/20260417/lafrique-est-riche-mais-pourquoi-les-africains-sont-pauvres-1085115026.html
"L'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres?"
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Armelle Nga, une journaliste camerounaise, explique ce paradoxe économique et propose des solutions. 17.04.2026, Sputnik Afrique
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"L'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres?"
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Armelle Nga, une journaliste camerounaise, explique ce paradoxe économique et propose des solutions.
Armelle Nga insiste sur la nécessité de nouvelles politiques propres à l'Afrique: investissements, infrastructures, logistique et financements adéquats, pilotés par une jeunesse qualifiée et audacieuse, pour profiter pleinement des richesses sans présence étrangère.La journaliste regrette que l'AfCFTA reste théorique: avec 1,4 milliard d'habitants, il pourrait créer le plus grand marché mondial, mais reste encore dépendant aux puissances coloniales qui fixent les prix des matières premières.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres?"
Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Armelle Nga, une journaliste camerounaise, explique ce paradoxe économique et propose des solutions.
Armelle Nga
insiste sur la nécessité de nouvelles politiques propres à l'Afrique: investissements, infrastructures, logistique et financements
adéquats, pilotés par une jeunesse qualifiée et audacieuse, pour profiter pleinement des richesses sans présence étrangère.
“L'Afrique dépend toujours des ressources naturelles dont les prix sont très instables et qui sont sujettes à l'instabilité politique. Ça va de soi et ça va de pair. Tout ça, je dirais, ça rend le développement plus difficile. [ ] L'Afrique est dotée de ressources naturelles évaluées à 6 500 milliards de dollars américains et 65 % des terres arables non cultivées de la planète. On a également une population qui est très jeune et très dynamique. Et avec ça, l'Afrique n'a aucune excuse d'être pauvre”, a affirmé Armelle Nga.
La journaliste regrette que l'AfCFTA reste théorique: avec 1,4 milliard d'habitants, il pourrait créer le plus grand marché mondial, mais reste encore dépendant aux puissances coloniales qui fixent les prix des matières premières.
“L'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres? Сela s'explique par une combinaison de mal ou mauvaise gouvernance, corruption, exploitation étrangère, notamment le pillage des matières premières. Et surtout, on l'a dit, le manque de transformation locale, l'industrialisation. On nous sent incapables de nous industrialiser pour le moment.”
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