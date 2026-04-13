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L’opinion publique contre la Commission européenne: "On n’est pas en 39-45"

L’opinion publique contre la Commission européenne: "On n’est pas en 39-45"

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Dans cette émission de Sans Détour, Yves Pozzo di Borgo, sénateur honoraire de Paris, discute des différents aspects de la perte de souveraineté de la France... 13.04.2026, Sputnik Afrique

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L’opinion publique contre la Commission européenne: "On n’est pas en 39-45" Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Yves Pozzo di Borgo, sénateur honoraire de Paris, discute des différents aspects de la perte de souveraineté de la France et de ses conséquences, notamment à l’égard du conflit en Ukraine.

L’intégration de la France dans l’Union européenne l’a conduite à une perte de souveraineté, qui est portée, comme le souligne Yves Pozzo di Borgo, par une volonté de fédéralisation européenne de certaines élites nationales:Pour Yves Pozzo di Borgo:Ces tendances s’accompagnent d’un outrepassement de leurs compétences par les instances européennes, notamment en matière de défense :Comme le souligne Yves Pozzo di Borgo, il va falloir que les choses changent, car à l’inverse des élites dirigeantes en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, ainsi qu’à la Commission européenne:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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