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Journée des Martyrs: quand la jeunesse tunisienne défiait l’Empire français
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Pourquoi en Tunisie, la Journée des Martyrs du 9 avril résiste-t-elle au temps? Habib Kazdaghli, professeur d’histoire contemporaine et directeur du... 13.04.2026, Sputnik Afrique
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Journée des Martyrs: quand la jeunesse tunisienne défiait l’Empire française
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Pourquoi en Tunisie, la Journée des Martyrs du 9 avril résiste-t-elle au temps? Habib Kazdaghli, professeur d’histoire contemporaine et directeur du laboratoire de recherche sur le patrimoine de Tunisie, explique le paradoxe colonial, la prise de conscience nationale face à l’exploitation et le rôle décisif de la jeunesse.
Selon Habib Kazdaghli, l’idée coloniale reposait sur une supposée supériorité européenne, censée "réveiller" et éduquer les Africains, considérés comme inférieurs. En réalité, malgré les écoles (Bourguiba et ses camarades ont étudié en France, apprenant les idées de liberté), la colonisation exploitait mines, agriculture et phosphates au profit des étrangers, marginalisant les autochtones. Toute revendication d’une vie meilleure était réprimée comme du terrorisme, favorisant une prise de conscience nationale et de classe: le colon est riche, le Tunisien pauvre, poussant à la lutte pour l’indépendance.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Journée des Martyrs: quand la jeunesse tunisienne défiait l’Empire français
16:55 13.04.2026 (Mis à jour: 18:47 13.04.2026)
Pourquoi en Tunisie, la Journée des Martyrs du 9 avril résiste-t-elle au temps? Habib Kazdaghli, professeur d’histoire contemporaine et directeur du laboratoire de recherche sur le patrimoine de Tunisie, explique le paradoxe colonial, la prise de conscience nationale face à l’exploitation et le rôle décisif de la jeunesse.