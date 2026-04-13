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Journée des Martyrs: quand la jeunesse tunisienne défiait l’Empire français
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Pourquoi en Tunisie, la Journée des Martyrs du 9 avril résiste-t-elle au temps? Habib Kazdaghli, professeur d’histoire contemporaine et directeur du... 13.04.2026, Sputnik Afrique
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Journée des Martyrs: quand la jeunesse tunisienne défiait l’Empire française
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Pourquoi en Tunisie, la Journée des Martyrs du 9 avril résiste-t-elle au temps? Habib Kazdaghli, professeur d’histoire contemporaine et directeur du laboratoire de recherche sur le patrimoine de Tunisie, explique le paradoxe colonial, la prise de conscience nationale face à l’exploitation et le rôle décisif de la jeunesse.
Selon Habib Kazdaghli, l’idée coloniale reposait sur une supposée supériorité européenne, censée "réveiller" et éduquer les Africains, considérés comme inférieurs. En réalité, malgré les écoles (Bourguiba et ses camarades ont étudié en France, apprenant les idées de liberté), la colonisation exploitait mines, agriculture et phosphates au profit des étrangers, marginalisant les autochtones. Toute revendication d’une vie meilleure était réprimée comme du terrorisme, favorisant une prise de conscience nationale et de classe: le colon est riche, le Tunisien pauvre, poussant à la lutte pour l’indépendance.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Journée des Martyrs: quand la jeunesse tunisienne défiait l’Empire français

16:55 13.04.2026 (Mis à jour: 18:47 13.04.2026)
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Journée des Martyrs: quand la jeunesse tunisienne défiait l’Empire française
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Pourquoi en Tunisie, la Journée des Martyrs du 9 avril résiste-t-elle au temps? Habib Kazdaghli, professeur d’histoire contemporaine et directeur du laboratoire de recherche sur le patrimoine de Tunisie, explique le paradoxe colonial, la prise de conscience nationale face à l’exploitation et le rôle décisif de la jeunesse.

"La symbolique, c'est comment les autorités coloniales perdent patience devant des jeunes, des élèves. La majorité d'entre eux étaient des élèves, que ce soit à la grande mosquée. Ou bien c'est la première fois qu'on voit des morts, et on voit une telle violence, alors que le contexte général, c'était le gouvernement du Front populaire. C'est ça le paradoxe. Il y a eu des morts de ces manifestants, et il y a eu par la suite une campagne d'arrestation par milliers de personnes, et ça va toucher des dirigeants comme Habib Bourguiba et le reste des membres du bureau politique", a déclaré Habib Kazdaghli au micro de Zone de Contact.

Selon Habib Kazdaghli, l’idée coloniale reposait sur une supposée supériorité européenne, censée "réveiller" et éduquer les Africains, considérés comme inférieurs. En réalité, malgré les écoles (Bourguiba et ses camarades ont étudié en France, apprenant les idées de liberté), la colonisation exploitait mines, agriculture et phosphates au profit des étrangers, marginalisant les autochtones. Toute revendication d’une vie meilleure était réprimée comme du terrorisme, favorisant une prise de conscience nationale et de classe: le colon est riche, le Tunisien pauvre, poussant à la lutte pour l’indépendance.

"La jeunesse a joué toujours un rôle dans l'histoire du pays. Hier c'était la communisation et la jeunesse a joué un rôle. Aujourd'hui c'est la lutte pour le progrès, contre le sous-développement. On peut dire que c'est à la fois des martyrs, mais des martyrs qui étaient jeunes. Et donc que la jeunesse d'aujourd'hui est appelée à prendre conscience de ces grands moments. Il ne s'agit pas aujourd'hui de lutte avec les formes d'avant, mais c'est une lutte pour l'avenir. Le but pour que la jeunesse soit toujours porteuse des grands idéaux, des grandes valeurs de justice, de lutte pour l'indépendance".

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