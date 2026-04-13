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Assimisme et refondation politique au Mali: doctrine citoyenne ou nouveau paradigme de gouvernance?

Assimisme et refondation politique au Mali: doctrine citoyenne ou nouveau paradigme de gouvernance?

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Dans cet épisode de Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haïdara, membre du CNT, un des architectes idéologique et doctrinaire de la doctrine Panafricaine de... 13.04.2026, Sputnik Afrique

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Assimisme et refondation politique au Mali: doctrine citoyenne ou nouveau paradigme de gouvernance? Sputnik Afrique Dans cet épisode de Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haïdara, Membre du CNT, un des architectes idéologique et doctrinaire de la doctrine Panafricaine de l'Assimisme, analyse ses fondements et ses implications pour le Mali.

Selon Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haïdara, le "malheur de l'Afrique" a été de penser qu'elle pouvait se développer sans doctrine, alors qu'aucune nation ne s'est construite sans cela. Les puissances dominantes ont toujours détruit les héros africains porteurs de vision, tels que Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, Patrice Lumumba et Thomas Sankara, assassinés avant même d’avoir pu l’instaurer pleinement. Il explique que cette approche s’applique dans tous les domaines, y compris la défense et les finances: les ministres voyagent, identifient l’essentiel, et laissent de côté le superflu. Contrairement au passé, où l’on copiait aveuglément l’inutile, cette doctrine moderne puise le meilleur ailleurs tout en s’enrichissant des réalités, des valeurs maliennes, haïtiennes et africaines.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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