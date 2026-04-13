Assimisme et refondation politique au Mali: doctrine citoyenne ou nouveau paradigme de gouvernance?
Assimisme et refondation politique au Mali: doctrine citoyenne ou nouveau paradigme de gouvernance?
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Dans cet épisode de Tandem, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haïdara, membre du CNT, un des architectes idéologique et doctrinaire de la doctrine Panafricaine de l'Assimisme, analyse ses fondements et ses implications pour le Mali.
Selon Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun Haïdara, le "malheur de l'Afrique" a été de penser qu'elle pouvait se développer sans doctrine, alors qu'aucune nation ne s'est construite sans cela. Les puissances dominantes ont toujours détruit les héros africains porteurs de vision, tels que Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, Patrice Lumumba et Thomas Sankara, assassinés avant même d’avoir pu l’instaurer pleinement.
"L'avantage avec l'assimisme, c'est que nous avons la chance de faire de l'assimisme une doctrine un peu qu'on peut appeler d'assimilation stratégique. C'est-à-dire que nous allons prendre chez les autres ce qui est utile pour nous. Et nous allons adapter ce que nous avons", a souligné le Membre du Conseil National de la Transition.
Il explique que cette approche s’applique dans tous les domaines, y compris la défense et les finances: les ministres voyagent, identifient l’essentiel, et laissent de côté le superflu. Contrairement au passé, où l’on copiait aveuglément l’inutile, cette doctrine moderne puise le meilleur ailleurs tout en s’enrichissant des réalités, des valeurs maliennes, haïtiennes et africaines.
"Nous sommes interpellés à nous rassembler, à constituer une force pour nous préparer pour ces concertations-là. Parce qu'en étant désunis individuellement, tout ça, on ne pourra pas apporter grand-chose, ni sur le plan de l'intellect, ni sur le plan de la légitimité. Donc la meilleure façon d'apporter une meilleure contribution intellectuelle, c'est de nous rassembler. Et le seul cadre qui peut nous rassembler aujourd'hui, c'est l'idéologie, c'est la doctrine".
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