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Les conflits en Ukraine et en Iran vont-ils réveiller les souverainetés endormies?
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: opération drapeaux français dans les mairies... 04.04.2026, Sputnik Afrique
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Les conflits en Ukraine et en Iran vont-ils réveiller les souverainetés endormies?
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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: opération drapeaux français dans les mairies de France, une délégation russe à Washington, la partialité des organes internationaux dans les conflits en Ukraine et en Iran et Zelensky, qui veut l’arme nucléaire.
Plusieurs mairies RN ont décroché les drapeaux européens et ukrainiens. Pour Karine Bechet:Alors qu’une délégation parlementaire russe était à Washington pour tenter de renouer les relations économiques entre les pays, Karine Bechet soulève une question:La violation du droit international par les Atlantistes ne pourra jamais être reconnue par eux, d’où l’accusation de la Russie et de l’Iran:Le fonctionnement du système international actuel rend les États-Unis également dépendants de ce système, s’ils veulent garder leur suprématie:L’appel de Zelensky à lui fournir l’arme nucléaire doit faire réagir chacun d’entre nous, selon Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Les conflits en Ukraine et en Iran vont-ils réveiller les souverainetés endormies?
Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: opération drapeaux français dans les mairies de France, une délégation russe à Washington, la partialité des organes internationaux dans les conflits en Ukraine et en Iran et Zelensky, qui veut l’arme nucléaire.
Plusieurs mairies RN ont décroché les drapeaux européens et ukrainiens. Pour Karine Bechet:
"Le décrochage du drapeau ukrainien découle, en quelque sorte, du décrochage du drapeau européen, de la même manière que l'accrochage du drapeau ukrainien découle de la logique d'accrocher le drapeau européen. Cela signifie tout d'abord un rejet de l'Union européenne, pas de l'Europe, mais de l’Union européenne, puisque l'UE, ce n'est pas l'Europe".
Alors qu’une délégation parlementaire russe était à Washington pour tenter de renouer les relations économiques entre les pays, Karine Bechet soulève une question:
"Est-ce que l'on peut réduire la question de la régulation des conflits internationaux à la question de la coopération économique? Il me semble qu'ici, justement, il faut revenir à un autre paradigme. C'est le politique qui va conditionner l'économique. Et là, malheureusement, tant qu'il y aura ce conflit, il ne pourra pas y avoir de partenariat économique".
La violation du droit international par les Atlantistes ne pourra jamais être reconnue par eux, d’où l’accusation de la Russie et de l’Iran:
"Que ce soit en Iran ou en Ukraine, ce sont ces Atlantistes-mêmes qui violent le droit international. Donc ils ne peuvent pas se permettre de le reconnaître, parce que sinon, cela voudrait dire qu'ils se condamnent eux-mêmes".
Le fonctionnement du système international actuel rend les États-Unis également dépendants de ce système, s’ils veulent garder leur suprématie:
"Ils ne considèrent pas l'OTAN comme une organisation internationale autonome, c'est-à-dire composée d'États souverains. Ils considèrent cette organisation comme leur organisation. Donc, ils attendent la soumission et l'exécution, quand cela leur est nécessaire".
L’appel de Zelensky à lui fournir l’arme nucléaire doit faire réagir chacun d’entre nous, selon Karine Bechet:
"Quand on commence à trop parler de l'arme nucléaire, c'est aussi une sirène d'alarme, qui doit faire réagir, et les populations européennes, et les pays qui soutiennent la Russie, parce que si l'on en arrive réellement à la question nucléaire, ça concerne tout le monde, ça concerne tous les pays du monde, et ça il faut absolument l'empêcher".
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