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Les conflits en Ukraine et en Iran vont-ils réveiller les souverainetés endormies?

Les conflits en Ukraine et en Iran vont-ils réveiller les souverainetés endormies?

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Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: opération drapeaux français dans les mairies... 04.04.2026, Sputnik Afrique

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Les conflits en Ukraine et en Iran vont-ils réveiller les souverainetés endormies? Sputnik Afrique Dans cette émission de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik font le point sur l’actualité géopolitique: opération drapeaux français dans les mairies de France, une délégation russe à Washington, la partialité des organes internationaux dans les conflits en Ukraine et en Iran et Zelensky, qui veut l’arme nucléaire.

Plusieurs mairies RN ont décroché les drapeaux européens et ukrainiens. Pour Karine Bechet:Alors qu’une délégation parlementaire russe était à Washington pour tenter de renouer les relations économiques entre les pays, Karine Bechet soulève une question:La violation du droit international par les Atlantistes ne pourra jamais être reconnue par eux, d’où l’accusation de la Russie et de l’Iran:Le fonctionnement du système international actuel rend les États-Unis également dépendants de ce système, s’ils veulent garder leur suprématie:L’appel de Zelensky à lui fournir l’arme nucléaire doit faire réagir chacun d’entre nous, selon Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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