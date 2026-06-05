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Vladimir Poutine et Samia Suluhu Hassan interviennent à la séance plénière du SPIEF 2026 - EN DIRECT

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La séance portera principalement sur les questions économiques, mais des sujets politiques seront également abordés, selon le porte-parole du Kremlin. 05.06.2026, Sputnik Afrique

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Ces personnalités politiques prendront également la parole: le Président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev; le vice-Président de la République populaire de Chine, Han Zheng; le ministre de l'Énergie de l'Arabie saoudite, le prince Abdulaziz bin Salman Al Saud.

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