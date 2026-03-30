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Quand le Congo et la Russie écrivent la scène de demain

Quand le Congo et la Russie écrivent la scène de demain

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"Le monde est un théâtre où chacun joue son rôle", disait Shakespeare. Pour célébrer la Journée mondiale du théâtre ce 27 mars, l'émission Russie: Terre de... 30.03.2026, Sputnik Afrique

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Quand le Congo et la Russie écrivent la scène de demain Sputnik Afrique "Le monde est un théâtre où chacun joue son rôle", disait Shakespeare. Pour célébrer la Journée mondiale du théâtre ce 27 mars, l'émission Russie: Terre de Culture lève le rideau sur les enjeux du théâtre contemporain, les défis de la création africaine et les ponts culturels bâtis avec la Russie.

🎙 Au micro: 🔹 Henri Djombo, dramaturge congolais de renom et ancien Ministre d'État, ainsi qu'ancien étudiant en URSS, partage son regard sur l'héritage culturel russe et plaide pour une coopération accrue. 🔹 Maria Fahroutdinova, Directrice de la Maison russe de Brazzaville, détaille les actions concrètes sur le terrain, dont les pièces de théâtre d'Henri Djombo jouées par les troupes du Cameroun et du Congo à Brazzaville à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre. 🎧 Un épisode inspirant pour tous les amoureux des arts vivants, convaincus que la culture constitue un levier puissant pour comprendre l'humanité et construire l'avenir. À écouter dès maintenant!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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