https://fr.sputniknews.africa/20260202/de-moscou-au-sahel-le-theatre-comme-langage-universel-et-outil-de-resistance-1083050560.html

De Moscou au Sahel, le théâtre comme langage universel et outil de résistance

De Moscou au Sahel, le théâtre comme langage universel et outil de résistance

Sputnik Afrique

Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de culture, un voyage artistique des scènes moscovites aux plateaux sahéliens pour explorer comment le théâtre devient... 02.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-02T09:18+0100

2026-02-02T09:18+0100

2026-02-02T09:18+0100

russie: terre de culture

podcasts

théâtre

anton tchekhov

scène

afrique

metteur en scène

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/02/1083050391_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_a51ccc684cbe341e86f9c9a3dcdbd827.jpg

De Moscou au Sahel, le théâtre comme langage universel et outil de résistance Sputnik Afrique Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de culture, un voyage artistique des scènes moscovites aux plateaux sahéliens pour explorer comment le théâtre devient bien plus qu’un divertissement: un puissant vecteur de dialogue, de mémoire et de résistance.

Entre l’héritage de Tchekhov, les méthodes de Stanislavski et les voix émergentes d’Afrique, découvrez pourquoi cet art millénaire continue de résonner, ici comme ailleurs, telle une langue universelle.Au micro de Sputnik Afrique: 🎙Jean-Marie Diatsonama, metteur en scène congolais🎙Paul Zoungrana, metteur en scène burkinabè🎧 À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/08/1c/1077551915_0:0:352:353_100x100_80_0_0_220d63895a06aab2a127764297d30735.jpg

podcasts, théâtre, anton tchekhov, scène, afrique, metteur en scène , аудио