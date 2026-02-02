Afrique
Russie: Terre de Culture
Jalons importants de l'histoire et de la culture russes, langue et formation, astuces d'adaptation à la vie dans le pays de la neige et, surtout, mystérieuse âme russe. Dans des épisodes de podcast d'une demi-heure, nous découvrirons ensemble cette culture dans toute sa diversité.
De Moscou au Sahel, le théâtre comme langage universel et outil de résistance
Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de culture, un voyage artistique des scènes moscovites aux plateaux sahéliens pour explorer comment le théâtre devient bien plus qu'un divertissement: un puissant vecteur de dialogue, de mémoire et de résistance.
Entre l'héritage de Tchekhov, les méthodes de Stanislavski et les voix émergentes d'Afrique, découvrez pourquoi cet art millénaire continue de résonner, ici comme ailleurs, telle une langue universelle.Au micro de Sputnik Afrique: 🎙Jean-Marie Diatsonama, metteur en scène congolais🎙Paul Zoungrana, metteur en scène burkinabè
Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de culture, un voyage artistique des scènes moscovites aux plateaux sahéliens pour explorer comment le théâtre devient bien plus qu’un divertissement: un puissant vecteur de dialogue, de mémoire et de résistance.
Entre l’héritage de Tchekhov, les méthodes de Stanislavski et les voix émergentes d’Afrique, découvrez pourquoi cet art millénaire continue de résonner, ici comme ailleurs, telle une langue universelle.
Au micro de Sputnik Afrique:
🎙Jean-Marie Diatsonama, metteur en scène congolais
🎙Paul Zoungrana, metteur en scène burkinabè
🎧 À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!
