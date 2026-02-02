https://fr.sputniknews.africa/20260202/de-moscou-au-sahel-le-theatre-comme-langage-universel-et-outil-de-resistance-1083050560.html
De Moscou au Sahel, le théâtre comme langage universel et outil de résistance
De Moscou au Sahel, le théâtre comme langage universel et outil de résistance
02.02.2026
De Moscou au Sahel, le théâtre comme langage universel et outil de résistance
Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de culture, un voyage artistique des scènes moscovites aux plateaux sahéliens pour explorer comment le théâtre devient bien plus qu’un divertissement: un puissant vecteur de dialogue, de mémoire et de résistance.
Entre l’héritage de Tchekhov, les méthodes de Stanislavski et les voix émergentes d’Afrique, découvrez pourquoi cet art millénaire continue de résonner, ici comme ailleurs, telle une langue universelle.Au micro de Sputnik Afrique: 🎙Jean-Marie Diatsonama, metteur en scène congolais🎙Paul Zoungrana, metteur en scène burkinabè🎧 À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
De Moscou au Sahel, le théâtre comme langage universel et outil de résistance
Dans le nouvel épisode de Russie: Terre de culture, un voyage artistique des scènes moscovites aux plateaux sahéliens pour explorer comment le théâtre devient bien plus qu’un divertissement: un puissant vecteur de dialogue, de mémoire et de résistance.
Entre l’héritage de Tchekhov, les méthodes de Stanislavski et les voix émergentes d’Afrique, découvrez pourquoi cet art millénaire continue de résonner, ici comme ailleurs, telle une langue universelle.
Au micro de Sputnik Afrique:
🎙Jean-Marie Diatsonama, metteur en scène congolais
🎙Paul Zoungrana, metteur en scène burkinabè
🎧 À écouter dès maintenant sur Radio Sputnik!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify