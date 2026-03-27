https://fr.sputniknews.africa/20260327/relecture-historique-lafrique-conteste-le-recit-des-chasseurs-1084638629.html

Relecture historique: l’Afrique conteste le récit des chasseurs

Relecture historique: l’Afrique conteste le récit des chasseurs

Sputnik Afrique

Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, le journaliste Baudelaire Nguene analyse la reconnaissance croissante de la richesse européenne bâtie sur la... 27.03.2026, Sputnik Afrique

2026-03-27T10:35+0100

2026-03-27T10:35+0100

2026-03-27T10:35+0100

regards honnêtes

podcasts

esclavage

exploitation

colonialisme

souveraineté

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/1b/1084654114_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_7b7ddc9eee98c47ee6e78e64401db82f.jpg

Relecture historique: l’Afrique conteste le récit des chasseurs Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, le journaliste Baudelaire Nguene analyse la reconnaissance croissante de la richesse européenne bâtie sur la traite transatlantique et l'exploitation coloniale, ainsi que le retour de la souveraineté politique dans le Sud global.

Baudelaire Nguene a rappelé que la richesse de l'Europe moderne s'est largement construite sur la traite transatlantique et l'exploitation coloniale, un fait documenté par de nombreux intellectuels et perceptible dans les réalités économiques actuelles.Il a également souligné le retour de la souveraineté politique dans le Sud global, particulièrement en Afrique, où gouvernements et intellectuels contestent les récits historiques dominants: l'histoire de la chasse est désormais racontée du point de vue du chassé, ce qui reconfigure le débat géopolitique et économique.Selon lui, les tribunaux internationaux, souvent influencés par les rapports de force, en sont une illustration, notamment avec la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice concernant Gaza.Selon Baudelaire Nguene, la Fédération de Russie se positionne comme nouveau partenaire offrant une coopération élargie:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Paul Ella https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/0b/1084211302_10:69:686:745_100x100_80_0_0_7b8413857e0e7aec8fea1a4c48189015.jpg

podcasts, esclavage, exploitation, colonialisme, souveraineté, аудио