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Relecture historique: l’Afrique conteste le récit des chasseurs
Relecture historique: l’Afrique conteste le récit des chasseurs
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, le journaliste Baudelaire Nguene analyse la reconnaissance croissante de la richesse européenne bâtie sur la... 27.03.2026, Sputnik Afrique
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Relecture historique: l’Afrique conteste le récit des chasseurs
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, le journaliste Baudelaire Nguene analyse la reconnaissance croissante de la richesse européenne bâtie sur la traite transatlantique et l'exploitation coloniale, ainsi que le retour de la souveraineté politique dans le Sud global.
Baudelaire Nguene a rappelé que la richesse de l'Europe moderne s'est largement construite sur la traite transatlantique et l'exploitation coloniale, un fait documenté par de nombreux intellectuels et perceptible dans les réalités économiques actuelles.Il a également souligné le retour de la souveraineté politique dans le Sud global, particulièrement en Afrique, où gouvernements et intellectuels contestent les récits historiques dominants: l'histoire de la chasse est désormais racontée du point de vue du chassé, ce qui reconfigure le débat géopolitique et économique.Selon lui, les tribunaux internationaux, souvent influencés par les rapports de force, en sont une illustration, notamment avec la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice concernant Gaza.Selon Baudelaire Nguene, la Fédération de Russie se positionne comme nouveau partenaire offrant une coopération élargie:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, le journaliste Baudelaire Nguene analyse la reconnaissance croissante de la richesse européenne bâtie sur la traite transatlantique et l'exploitation coloniale, ainsi que le retour de la souveraineté politique dans le Sud global.
Baudelaire Nguene a rappelé que la richesse de l'Europe moderne s'est largement construite sur la traite transatlantique et l'exploitation coloniale, un fait documenté par de nombreux intellectuels et perceptible dans les réalités économiques actuelles.
Il a également souligné le retour de la souveraineté politique dans le Sud global, particulièrement en Afrique, où gouvernements et intellectuels contestent les récits historiques dominants: l'histoire de la chasse est désormais racontée du point de vue du chassé, ce qui reconfigure le débat géopolitique et économique.
Selon lui, les tribunaux internationaux, souvent influencés par les rapports de force, en sont une illustration, notamment avec la plainte déposée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice concernant Gaza.
Selon Baudelaire Nguene, la Fédération de Russie se positionne comme nouveau partenaire offrant une coopération élargie:
Expertise reconnue en matière de défense
et de lutte antiterroriste;
Soutien énergétique et économique, y compris dans le domaine agricole, au-delà du seul aspect militaire.
"Nous avons aujourd'hui en Afrique une nouvelle génération de dirigeants beaucoup plus sensibles aux questions de souveraineté et de justice historique. C'est le cas par exemple des pays qui forment aujourd'hui la Confédération de l'AES où on retrouve des dirigeants comme Assimi Goïta au Mali, Abdourahmane Tiani au Niger ou encore Ibrahim Traoré du côté du Burkina Faso", a affirmé Baudelaire Nguene.
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