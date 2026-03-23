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De la lutte contre l'apartheid à Gaza: l'Afrique du Sud éveille les consciences, selon un militant

De la lutte contre l'apartheid à Gaza: l'Afrique du Sud éveille les consciences, selon un militant

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La plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice bénéficie d'un soutien croissant de la part de nombreux pays... 23.03.2026, Sputnik Afrique

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Cela témoigne de l'indignation mondiale face au génocide qui se poursuit à Gaza, selon Usuf Chikte.Parallèlement, Israël a tardé à répondre devant la CIJ, a ignoré trois décisions d'urgence de la Cour ordonnant de mettre fin aux atrocités et persiste dans son mépris alors que le carnage s'intensifie, a déploré l'universitaire. C'est pourquoi la campagne de Chikte exhorte l'Afrique du Sud à invoquer la résolution "Unis pour la paix" des Nations Unies afin de stopper le massacre perpétré par Israël et de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, a-t-il ajouté.

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