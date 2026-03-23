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De la lutte contre l'apartheid à Gaza: l'Afrique du Sud éveille les consciences, selon un militant
De la lutte contre l'apartheid à Gaza: l'Afrique du Sud éveille les consciences, selon un militant
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La plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice bénéficie d'un soutien croissant de la part de nombreux pays... 23.03.2026, Sputnik Afrique
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Cela témoigne de l'indignation mondiale face au génocide qui se poursuit à Gaza, selon Usuf Chikte.Parallèlement, Israël a tardé à répondre devant la CIJ, a ignoré trois décisions d'urgence de la Cour ordonnant de mettre fin aux atrocités et persiste dans son mépris alors que le carnage s'intensifie, a déploré l'universitaire. C'est pourquoi la campagne de Chikte exhorte l'Afrique du Sud à invoquer la résolution "Unis pour la paix" des Nations Unies afin de stopper le massacre perpétré par Israël et de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, a-t-il ajouté.
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De la lutte contre l'apartheid à Gaza: l'Afrique du Sud éveille les consciences, selon un militant
La plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice bénéficie d'un soutien croissant de la part de nombreux pays, d'éminents universitaires, d'organes de l'Onu et d'organisations de défense des droits humains, a déclaré un professeur la Campagne de solidarité avec la Palestine, à Sputnik Afrique.
Cela témoigne de l'indignation mondiale face au génocide qui se poursuit à Gaza, selon Usuf Chikte.
Parallèlement, Israël a tardé à répondre devant la CIJ, a ignoré trois décisions d'urgence de la Cour ordonnant de mettre fin aux atrocités et persiste dans son mépris alors que le carnage s'intensifie, a déploré l'universitaire.
C'est pourquoi la campagne de Chikte exhorte l'Afrique du Sud à invoquer la résolution "Unis pour la paix" des Nations Unies afin de stopper le massacre perpétré par Israël et de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, a-t-il ajouté.