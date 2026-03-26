https://fr.sputniknews.africa/20260326/crise-energetique-les-peuples-europeens-devraient-sans-doute-etre-beaucoup-plus-virulents-1084634533.html
Crise énergétique: "les peuples européens devraient sans doute être beaucoup plus virulents"
Crise énergétique: "les peuples européens devraient sans doute être beaucoup plus virulents"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique la complexité de la crise énergétique en Europe, dans la... 26.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-26T15:20+0100
2026-03-26T15:20+0100
2026-03-26T15:20+0100
afrique en marche
podcasts
crise énergétique
europe
iran
sanctions
conflit
moyen-orient
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/1a/1084634051_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_a7c9acc8a25c8891679516d1f295152c.jpg
Crise énergétique: "les peuples européens devraient sans doute être beaucoup plus virulents"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique la complexité de la crise énergétique en Europe, dans la perspective d'un assouplissement des sanctions US sur les hydrocarbures russes, dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient entre la coalition israélo-américaine et l'Iran.
François Martin a expliqué que la contradiction apparente des dirigeants européens, déchirés entre l’assouplissement des sanctions US sur les hydrocarbures russes, proposé pour faire baisser les prix, et leur refus persistant du gaz russe, officiellement pour "combattre la Russie".François Martin précise que les Européens agissent par un intérêt bien compris : Trump veut "la peau" de l’Europen de Bruxelles, et les dirigeants cherchent à le faire trébucher aux élections demi-mandat en l’entraînant dans des conflits (Ukraine, Moyen-Orient), déchirant ainsi le mouvement MAGA. Cette tactique fonctionne pour l’instant.François Martin précise que les Européens agissent par un intérêt bien compris : Trump veut "la peau" de l’Europen de Bruxelles, et les dirigeants cherchent à le faire trébucher aux élections de mi-mandat en l’entraînant dans des conflits (Ukraine, Moyen-Orient), déchirant ainsi le mouvement MAGA. Cette tactique fonctionne pour l’instant.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
europe
iran
moyen-orient
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/1a/1084634051_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_c973a7891ebe7a2d92b0f7fc8c0f7786.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, crise énergétique, europe, iran, sanctions, conflit, moyen-orient, аудио
podcasts, crise énergétique, europe, iran, sanctions, conflit, moyen-orient, аудио
Crise énergétique: "les peuples européens devraient sans doute être beaucoup plus virulents"
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique la complexité de la crise énergétique en Europe, dans la perspective d'un assouplissement des sanctions US sur les hydrocarbures russes, dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient entre la coalition israélo-américaine et l'Iran.
François Martin a expliqué que la contradiction apparente des dirigeants européens, déchirés entre l’assouplissement des sanctions US sur les hydrocarbures russes, proposé pour faire baisser les prix, et leur refus persistant du gaz russe, officiellement pour "combattre la Russie".
François Martin précise que les Européens agissent par un intérêt bien compris : Trump veut "la peau" de l’Europen de Bruxelles, et les dirigeants cherchent à le faire trébucher aux élections demi-mandat en l’entraînant dans des conflits (Ukraine, Moyen-Orient), déchirant ainsi le mouvement MAGA. Cette tactique fonctionne pour l’instant.
Leur vrai objectif est d’embourber Trump dans la guerre plutôt que de nuire à Poutine, car "c’est Trump qui est leur véritable ennemi et non pas Poutine. Poutine ne les menace pas, Trump oui".
Les mesures iraniennes, comme le blocage
du détroit d’Ormuz, restent réversibles pour l’instant.
Il n’y a pas de réelle contradiction: dans les objectifs européens, entre des choix à court terme, qui sont de ne pas obéir à Trump, et à long terme, qui consistent à faire perdurer la guerre en Ukraine
François Martin précise que les Européens agissent par un intérêt bien compris : Trump veut "la peau" de l’Europen de Bruxelles, et les dirigeants cherchent à le faire trébucher aux élections de mi-mandat en l’entraînant dans des conflits (Ukraine, Moyen-Orient), déchirant ainsi le mouvement MAGA. Cette tactique fonctionne pour l’instant.
"Les peuples européens devraient sans doute être beaucoup plus virulents, soit par la rue, soit par les urnes, pour chasser ces mauvais dirigeants qui ne pensent qu’à sauver leur peau et pas à leurs peuples. La question aujourd’hui, à mon avis, ne concerne pas tant l’enrichissement des élites que le maintien global du système de pouvoir qu’elles ont mis en place, système totalement corrompu comme le montre à l’envi, au monde entier, l’affaire Epstein", a affirmé François Martin.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!