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Crise énergétique: "les peuples européens devraient sans doute être beaucoup plus virulents"

Crise énergétique: "les peuples européens devraient sans doute être beaucoup plus virulents"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique la complexité de la crise énergétique en Europe, dans la... 26.03.2026, Sputnik Afrique

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Crise énergétique: "les peuples européens devraient sans doute être beaucoup plus virulents" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le géopoliticien et essayiste François Martin explique la complexité de la crise énergétique en Europe, dans la perspective d'un assouplissement des sanctions US sur les hydrocarbures russes, dans le contexte de l'aggravation du conflit au Moyen-Orient entre la coalition israélo-américaine et l'Iran.

François Martin a expliqué que la contradiction apparente des dirigeants européens, déchirés entre l’assouplissement des sanctions US sur les hydrocarbures russes, proposé pour faire baisser les prix, et leur refus persistant du gaz russe, officiellement pour "combattre la Russie".François Martin précise que les Européens agissent par un intérêt bien compris : Trump veut "la peau" de l’Europen de Bruxelles, et les dirigeants cherchent à le faire trébucher aux élections demi-mandat en l’entraînant dans des conflits (Ukraine, Moyen-Orient), déchirant ainsi le mouvement MAGA. Cette tactique fonctionne pour l’instant.François Martin précise que les Européens agissent par un intérêt bien compris : Trump veut "la peau" de l’Europen de Bruxelles, et les dirigeants cherchent à le faire trébucher aux élections de mi-mandat en l’entraînant dans des conflits (Ukraine, Moyen-Orient), déchirant ainsi le mouvement MAGA. Cette tactique fonctionne pour l’instant.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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