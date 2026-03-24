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"L'Europe serait le premier test à l'échelle mondiale où des explosions sociales pourraient advenir"

"L'Europe serait le premier test à l'échelle mondiale où des explosions sociales pourraient advenir"

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Dans cet épisode de L'Afrique ne marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique, analyse l'évolution des équilibres géopolitiques et géoéconomiques mondiaux... 24.03.2026, Sputnik Afrique

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“L’Europe serait le premier test mondial où des explosions sociales pourraient advenir” Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique ne marche, Bertrand Scholler, analyste géopolitique, analyse l'évolution des équilibres géopolitiques et géoéconomiques mondiaux, s’exprime sur le contexte de la guerre menée contre l'Iran par la coalition israélo-américaine. "L'Europe est extrêmement fragile depuis les sanctions contre la Russie et va le devenir encore plus".

Selon Bertrand Scholler, l'Europe est extrêmement fragile depuis les sanctions contre la Russie et le conflit au Moyen-Orient entre l'Iran et la coalition américano-israélienne. Cette situation s’avère sciemment voulue par les dirigeants européens irresponsables, qui ne facilitent pas la vie de leurs citoyens et transforment le continent en un "volcan prêt à exploser".Parmi les risques majeurs, l’analyste cite:Bertrand Scholler souligne aussi que la fermeture du détroit d'Ormuz, par où passe 20% de l'énergie mondiale pétrolière, complique la situation pour l'Europe et l'Afrique, bien que les prix restent raisonnables pour l'instant: les marchés estiment qu'il n'est pas totalement bloqué, l'Iran approvisionnant encore l'Inde et la Chine via des oléoducs ou le Pakistan.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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