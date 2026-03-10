https://fr.sputniknews.africa/20260310/la-russie-est-un-acteur-de-premier-plan-au-moyen-orient-1084190830.html
"La Russie est un acteur de premier plan au Moyen-Orient"
Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone, à l'initiative du Président américain. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier... 10.03.2026
Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone, à l'initiative du Président américain. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, fondateur du centre d'études géostratégiques Stratpol, a fait le point sur cette conversation entre les dirigeants russe et américain.
Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone, à l'initiative du Président américain. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, fondateur du centre d'études géostratégiques Stratpol, a fait le point sur cette conversation entre les dirigeants russe et américain.
"La Russie est un acteur de premier plan au Moyen-Orient. Vladimir Poutine entretient d'excellentes relations avec la direction iranienne, mais également avec des pays comme les Émirats arabes unis, qui sont membres des BRICS. Donc, il est tout à fait normal que Trump -qui se trouve dans une impasse- essaie de trouver un appui ou une solution de négociation avec la Russie. Et notamment d'utiliser la médiation de la Russie, puisque le programme nucléaire civil iranien dépend de la Russie", a déclaré M.Moreau au micro de Zone de Contact.
"Téhéran écoutera ce qu'a à dire Vladimir Poutine et ça pourrait être une solution qui permettrait à Donald Trump de ne pas perdre la face et qui évidemment lui permettrait ensuite après de continuer sur la lancée et peut-être de résoudre le conflit ukrainien. Donc là, Trump, avec la Russie, avec Vladimir Poutine, a une carte à jouer de premier plan et il faut espérer qu'il aille jusqu'au bout", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Joël Teubissi Noutsa, économiste camerounais, sur la création d'une monnaie numérique par la Banque des États d'Afrique centrale (BEAC).
