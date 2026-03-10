https://fr.sputniknews.africa/20260310/la-russie-est-un-acteur-de-premier-plan-au-moyen-orient-1084190830.html

"La Russie est un acteur de premier plan au Moyen-Orient"

Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone, à l'initiative du Président américain. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier... 10.03.2026, Sputnik Afrique

"La Russie est un acteur de premier plan au Moyen-Orient" Sputnik Afrique Donald Trump et Vladimir Poutine ont échangé par téléphone, à l'initiative du Président américain. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste français Xavier Moreau, fondateur du centre d'études géostratégiques Stratpol, a fait le point sur cette conversation entre les dirigeants russe et américain.

Retrouvez également dans cette émission: -Joël Teubissi Noutsa, économiste camerounais, sur la création d'une monnaie numérique par la Banque des États d'Afrique centrale (BEAC). Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

