Poutine et Trump souhaitent "redonner leur grandeur aux relations" entre les deux pays - diplomate
Poutine et Trump souhaitent "redonner leur grandeur aux relations" entre les deux pays - diplomate
10.02.2026
Les présidents ont donné pour instruction à leurs diplomates de rétablir les liens bilatéraux, selon l’ambassadeur de Russie aux États-Unis. "Les diplomates russes et américains servent leurs pays avec un grand professionnalisme et placent la diplomatie au premier plan. C’est ce qui permet de surmonter les crises et de garder le bon sens nécessaire pour redonner leur grandeur aux relations russo-américaines", a également déclaré Alexandre Dartchieïev lors d'une réception organisée à l'occasion de la Journée des travailleurs diplomatiques.
Poutine et Trump souhaitent "redonner leur grandeur aux relations" entre les deux pays - diplomate
07:01 10.02.2026 (Mis à jour: 07:04 10.02.2026)
Poutine et Trump envisagent de "redonner leur grandeur aux relations" entre les deux pays via l'engagement des diplomates russo-américains, selon un diplomate.
Les présidents ont donné pour instruction à leurs diplomates de rétablir les liens bilatéraux, selon l’ambassadeur de Russie aux États-Unis.
"Les diplomates russes et américains servent leurs pays avec un grand professionnalisme et placent la diplomatie au premier plan. C’est ce qui permet de surmonter les crises et de garder le bon sens nécessaire pour redonner leur grandeur aux relations russo-américaines", a également déclaré Alexandre Dartchieïev lors d'une réception organisée à l'occasion de la Journée des travailleurs diplomatiques.