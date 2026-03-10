https://fr.sputniknews.africa/20260310/confederation-aes--an-ii-quels-enjeux-politiques-diplomatiques-et-securitaires-pour-le-sahel-1084192430.html

Confédération AES – An II: Quels enjeux politiques, diplomatiques et sécuritaires pour le Sahel?

Confédération AES – An II: Quels enjeux politiques, diplomatiques et sécuritaires pour le Sahel?

Dans cet épisode de Tandem, Abdallah Yattara, président de l'Association malienne des consultants, analyse les enjeux du second Sommet de l'AES à Bamako. 10.03.2026, Sputnik Afrique

Les trois compétences transférées (défense, diplomatie, développement) ont abouti à deux recommandations fortes:Selon l’expert, à l’avenir, un changement de régime est à craindre, fragilisant l’AES, sans consultation populaire pour cette confédération: l’AES est née d’intérêts sécuritaires communs contre des organisations inefficaces, mais un processus trop rapide risque l’échec; il faut consolider pas à pas.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

