Dans l’émission "Un regard honnête", présentée par Paul Ella sur Sputnik Afrique, l’homme politique et analyste géopolitique Banda Kani livre une analyse sans... 10.03.2026, Sputnik Afrique

AES, retour des Occidentaux, stratégie de la France en Afrique: Banda Kani sans détour Sputnik Afrique Dans l’émission "Un regard honnête", présentée par Paul Ella sur Sputnik Afrique, l’homme politique et analyste géopolitique Banda Kani livre une analyse sans détour des dynamiques actuelles autour de l’Alliance des États du Sahel, du repositionnement occidental et des enjeux de souveraineté africaine.

Pour lui, l’avenir du mouvement souverainiste africain dépendra avant tout de sa capacité à produire des résultats concrets pour les populations. "La force d’un mouvement révolutionnaire, c’est l’adéquation entre les élites qui le portent et le reste du peuple. C’est comme la locomotive et les wagons: il ne doit jamais y avoir de rupture."Selon Banda Kani, si les États de l’AES parviennent à transformer leur discours politique en réalisations tangibles, l’effet pourrait dépasser largement la région sahélienne.Face aux pressions extérieures et aux risques de déstabilisation, il appelle les dirigeants sahéliens à adopter une stratégie proactive."Il ne faut plus subir ni être surpris. L’anticipation stratégique doit articuler le niveau global, le niveau sous-régional et le niveau intérieur."L’analyste estime également que le changement d’attitude des puissances occidentales envers l’AES constitue déjà un signal fort."Le passage de la diabolisation à la demande de coopération est déjà une victoire de l’AES. Mais il faut savoir coopérer sans se laisser infiltrer."Concernant la stratégie française en Afrique et le sommet France-Afrique prévu au Kenya, Banda Kani se montre très critique.Tout en rappelant que la lutte géopolitique ne signifie pas nécessairement la rupture totale. "La lutte contre l’impérialisme français est non négociable. Mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas y avoir de coopération lorsque le rapport de force est équilibré."Enfin, il insiste sur la dimension stratégique de la souveraineté."La véritable souveraineté, c’est la capacité de fabriquer nos armes nous-mêmes dans le cadre d’une stratégie militaire librement assumée."

