05.03.2026
Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français, décortique la proposition allemande de créer une "Europe à deux vitesses". D'un côté l'Europe riche: l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Pologne et le reste des pays de l'autre. "Nous sommes en train de nous diriger vers une Europe fédérale".
Selon le journaliste, le concept d'"Europe à deux vitesses", annoncé par le ministre allemand des Finances, est à la fois vrai et faux. À l'époque de la guerre froide, le monde se divisait en bloc de l'Ouest et bloc de l'Est par accords mutuels, permettant aux États-Unis et Anglo-Saxons d'étendre leur hégémonie sur l'UE via:Claude Janvier rappelle que les Américains se sont implantés en Europe dès 1917, pillant la France et ses voisins, processus accéléré après 1945 avec la création de l'Otan et l'installation de bases militaires américaines dans tous les pays d'Europe de l'Ouest.
09:38 05.03.2026 (Mis à jour: 14:30 05.03.2026)
Selon le journaliste, le concept d'"Europe à deux vitesses", annoncé par le ministre allemand des Finances, est à la fois vrai et faux. À l'époque de la guerre froide, le monde se divisait en bloc de l'Ouest et bloc de l'Est par accords mutuels, permettant aux États-Unis
et Anglo-Saxons d'étendre leur hégémonie sur l'UE via:
un pillage industriel et économique constant des États européens;
une démolition programmée des sphères sociale et culturelle.
Claude Janvier rappelle que les Américains se sont implantés en Europe dès 1917, pillant la France et ses voisins, processus accéléré après 1945 avec la création de l'Otan et l'installation de bases militaires américaines dans tous les pays d'Europe de l'Ouest.
"Сe qui est dramatique c'est que nous sommes en train de nous diriger vers une Europe fédérale, qui sera coincée entre le bloc de l'Ouest, du Groenland jusqu'à la Patagonie, dominé par les États-Unis, et le bloc de l'Eurasie, dont la Fédération de Russie, la Chine et quelques pays des BRICS. Et l'Europe, au milieu, va continuer de toute façon à obéir aux Américains. Ceci est clair tant qu'on aura des dirigeants de même nature que ceux que nous avons actuellement", a affirmé Claude Janvier.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify