Sputnik Afrique

Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français, décortique la proposition allemande de créer une "Europe à deux vitesses". D'un... 05.03.2026, Sputnik Afrique

"Europe à deux vitesses": "Nous sommes en train de nous diriger vers une Europe fédérale" Sputnik Afrique Dans ce numéro de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste français, décortique la proposition allemande de créer une "Europe à deux vitesses". D'un côté l'Europe riche: l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et la Pologne et le reste des pays de l'autre. "Nous sommes en train de nous diriger vers une Europe fédérale".

Selon le journaliste, le concept d'"Europe à deux vitesses", annoncé par le ministre allemand des Finances, est à la fois vrai et faux. À l'époque de la guerre froide, le monde se divisait en bloc de l'Ouest et bloc de l'Est par accords mutuels, permettant aux États-Unis et Anglo-Saxons d'étendre leur hégémonie sur l'UE via:Claude Janvier rappelle que les Américains se sont implantés en Europe dès 1917, pillant la France et ses voisins, processus accéléré après 1945 avec la création de l'Otan et l'installation de bases militaires américaines dans tous les pays d'Europe de l'Ouest.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

2026

