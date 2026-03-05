En continu: l'Iran annonce avoir touché un pétrolier américain dans le nord du Golfe

Israël en alerte après des missiles lancés d’Iran, des explosions entendues à Téhéran

L’armée israélienne a annoncé avoir placé en alerte le centre du pays et déclenché les défenses aériennes pour intercepter des "missiles lancés d’Iran" vers son territoire.

La télévision d’État iranienne a fait état de son côté d’une "nouvelle vague de missiles" vers Israël.