Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260305/en-continu-liran-dement-avoir-lance-un-missile-vers-le-territoire-turc-1084020823.html
En continu: l'Iran annonce avoir touché un pétrolier américain dans le nord du Golfe
En continu: l'Iran annonce avoir touché un pétrolier américain dans le nord du Golfe
Sputnik Afrique
Les dernières infos au sixième jour de l’opération militaire américano-israélienne contre l’Iran. 05.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-05T07:05+0100
2026-03-05T09:01+0100
moyen-orient
turquie
iran
israël
états-unis
frappes
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/05/1084019544_11:0:948:527_1920x0_80_0_0_1048de46245bd82ac4b99611ebc2385b.jpg
moyen-orient
turquie
iran
israël
états-unis
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/03/05/1084019544_245:0:948:527_1920x0_80_0_0_0d607c7c007c589599d6d5e7aaf84182.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
moyen-orient, turquie, iran, israël, états-unis, frappes, новый онлайн для белой редактуры
moyen-orient, turquie, iran, israël, états-unis, frappes, новый онлайн для белой редактуры
Téhéran - Sputnik Afrique

En continu: l'Iran annonce avoir touché un pétrolier américain dans le nord du Golfe

07:05 05.03.2026 (Mis à jour: 09:01 05.03.2026)
S'abonner
Les dernières infos au sixième jour de l’opération militaire américano-israélienne contre l’Iran.
Au 6e jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, Israël a été placé en alerte jeudi matin après des tirs de missiles iraniens, tandis que de nouvelles explosions ont été entendues à Téhéran.

Les forces armées iraniennes ont déclaré respecter la souveraineté de la Turquie et ont nié avoir tiré des missiles vers son territoire, ont-elles déclaré jeudi dans un communiqué relayé par les médias d’État.
Moments forts
Les plus récents d'abordLes plus anciens d'abord
08:57 05.03.2026
Personne ne veut se battre pour Israël!: un ancien Marine américain a été expulsé du Sénat US pour avoir protesté contre la guerre en Iran - Sputnik Afrique, 1920, 05.03.2026
"Personne ne veut se battre pour Israël!": un ancien Marine américain a été expulsé du Sénat US pour avoir protesté contre la guerre en Iran
08:04
08:04 05.03.2026
"Le pétrole à 100 dollars est imminent", estime l’envoyé spécial de Poutine
"Le prix du pétrole livré en Asie dépasse déjà 90 dollars le baril pour la plupart des types de pétrole. Le brut Murban est à 96 dollars", a écrit Kirill Dmitriev sur X.
07:07 05.03.2026
Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz a chuté de 90% - Sputnik Afrique, 1920, 05.03.2026
Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz a chuté de 90%
06:54
07:07 05.03.2026
Un pétrolier a explosé au large des côtes du Koweït, provoquant une fuite de pétrole
07:06 05.03.2026
L’Otan se prépare à invoquer sa clause de défense collective contre l’Iran, selon des médias
07:06 05.03.2026
Les Kurdes irakiens démentent les informations faisant état d’une offensive contre l’Iran
07:06 05.03.2026
Israël en alerte après des missiles lancés d’Iran, des explosions entendues à Téhéran
L’armée israélienne a annoncé avoir placé en alerte le centre du pays et déclenché les défenses aériennes pour intercepter des "missiles lancés d’Iran" vers son territoire.
La télévision d’État iranienne a fait état de son côté d’une "nouvelle vague de missiles" vers Israël.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала