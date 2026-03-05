https://fr.sputniknews.africa/20260305/en-continu-liran-dement-avoir-lance-un-missile-vers-le-territoire-turc-1084020823.html
En continu: l'Iran annonce avoir touché un pétrolier américain dans le nord du Golfe
En continu: l'Iran annonce avoir touché un pétrolier américain dans le nord du Golfe
Les dernières infos au sixième jour de l'opération militaire américano-israélienne contre l'Iran.
07:05 05.03.2026 (Mis à jour: 09:01 05.03.2026)
Les dernières infos au sixième jour de l’opération militaire américano-israélienne contre l’Iran.
Au 6e jour de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, Israël a été placé en alerte jeudi matin après des tirs de missiles iraniens, tandis que de nouvelles explosions ont été entendues à Téhéran.
Les forces armées iraniennes ont déclaré respecter la souveraineté de la Turquie et ont nié avoir tiré des missiles vers son territoire, ont-elles déclaré jeudi dans un communiqué relayé par les médias d’État. Les plus récents d'abord Les plus anciens d'abord
"Le prix du pétrole livré en Asie dépasse déjà 90 dollars le baril pour la plupart des types de pétrole. Le brut Murban est à 96 dollars", a écrit Kirill Dmitriev sur X.
L’armée israélienne a annoncé avoir placé en alerte le centre du pays et déclenché les défenses aériennes pour intercepter des "missiles lancés d’Iran" vers son territoire.
La télévision d’État iranienne a fait état de son côté d’une "nouvelle vague de missiles" vers Israël.