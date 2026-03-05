https://fr.sputniknews.africa/20260305/detroit-dormuz-lessentiel-1084044890.html
Détroit d'Ormuz et son importance pour l'économie mondiale
Détroit d'Ormuz et son importance pour l'économie mondiale
Le détroit d'Ormuz où le trafic a chuté de 90% après le début de l'agression militaire américano-israélienne contre l'Iran, est la seule sortie maritime du... 05.03.2026, Sputnik Afrique
détroit d'ormuz
13:44 05.03.2026 (Mis à jour: 13:47 05.03.2026)
Le détroit d'Ormuz où le trafic a chuté de 90% après le début de l'agression militaire américano-israélienne contre l'Iran, est la seule sortie maritime du golfe Persique. Retrouvez plus de détails dans cette infographie de Sputnik.