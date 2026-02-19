https://fr.sputniknews.africa/20260219/les-10-locomotives-economiques-dafrique-peuvent-elles-changer-la-donne-1083553440.html

Les 10 locomotives économiques d’Afrique peuvent-elles changer la donne?

En 2026, les dix premières économies africaines dépasseront 2.300 milliards de dollars cumulés. Pourtant, le continent ne pèsera qu’un peu plus de 2% du PIB... 19.02.2026, Sputnik Afrique

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous recevons l’économiste malien Modibo Mao Makalou pour interroger un paradoxe frappant: comment expliquer qu’un continent de 54 pays, dont les dix premières économies concentreront plus de 2.300 milliards de dollars en 2026 selon les projections du FMI, ne représente encore qu’un peu plus de 2% du PIB mondial alors qu’il abrite près de 18% de la population de la planète?Selon l’économiste, la taille d’une économie ne signifie pas nécessairement prospérité. Il rappelle que le PIB mesure un volume, tandis que le PIB par habitant dit autre chose: le revenu réel des populations. Et c’est là que se nichent les fragilités: déficits d’industrialisation, dépendance aux matières premières, inégalités persistantes et contraintes énergétiques, y compris dans les pays les plus industrialisés du continent.Pour lui, sans électricité fiable et compétitive, sans capital humain qualifié, sans stabilité réglementaire et sans données statistiques solides, il est illusoire de parler de compétitivité durable. Il évoque également le poids écrasant de la dette: en 2024, l’Afrique a consacré environ 160 milliards de dollars au service de la dette, une somme équivalente, rappelle-t-il, aux budgets cumulés de la santé et de l’éducation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

2026

