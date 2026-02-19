https://fr.sputniknews.africa/20260219/les-10-locomotives-economiques-dafrique-peuvent-elles-changer-la-donne-1083553440.html
Les 10 locomotives économiques d’Afrique peuvent-elles changer la donne?
Les 10 locomotives économiques d’Afrique peuvent-elles changer la donne?
19.02.2026
En 2026, les dix premières économies africaines dépasseront 2.300 milliards de dollars cumulés. Pourtant, le continent ne pèsera qu’un peu plus de 2% du PIB mondial. Sur les ondes de Sputnik Afrique, l’économiste malien Modibo Mao analyse les fragilités structurelles qui empêchent ces “géants” de devenir de véritables locomotives continentales.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous recevons l’économiste malien Modibo Mao Makalou pour interroger un paradoxe frappant: comment expliquer qu’un continent de 54 pays, dont les dix premières économies concentreront plus de 2.300 milliards de dollars en 2026 selon les projections du FMI, ne représente encore qu’un peu plus de 2% du PIB mondial alors qu’il abrite près de 18% de la population de la planète?Selon l’économiste, la taille d’une économie ne signifie pas nécessairement prospérité. Il rappelle que le PIB mesure un volume, tandis que le PIB par habitant dit autre chose: le revenu réel des populations. Et c’est là que se nichent les fragilités: déficits d’industrialisation, dépendance aux matières premières, inégalités persistantes et contraintes énergétiques, y compris dans les pays les plus industrialisés du continent.Pour lui, sans électricité fiable et compétitive, sans capital humain qualifié, sans stabilité réglementaire et sans données statistiques solides, il est illusoire de parler de compétitivité durable. Il évoque également le poids écrasant de la dette: en 2024, l’Afrique a consacré environ 160 milliards de dollars au service de la dette, une somme équivalente, rappelle-t-il, aux budgets cumulés de la santé et de l’éducation.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
En 2026, les dix premières économies africaines dépasseront 2.300 milliards de dollars cumulés. Pourtant, le continent ne pèsera qu'un peu plus de 2% du PIB mondial. Sur les ondes de Sputnik Afrique, l'économiste malien Modibo Mao analyse les fragilités structurelles qui empêchent ces "géants" de devenir de véritables locomotives continentales.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous recevons l’économiste malien Modibo Mao Makalou pour interroger un paradoxe frappant: comment expliquer qu’un continent de 54 pays, dont les dix premières économies concentreront plus de 2.300 milliards de dollars en 2026 selon les projections du FMI, ne représente encore qu’un peu plus de 2% du PIB mondial alors qu’il abrite près de 18% de la population de la planète?
Selon l’économiste, la taille d’une économie ne signifie pas nécessairement prospérité. Il rappelle que le PIB mesure un volume, tandis que le PIB par habitant dit autre chose: le revenu réel des populations. Et c’est là que se nichent les fragilités: déficits d’industrialisation, dépendance aux matières premières, inégalités persistantes et contraintes énergétiques, y compris dans les pays les plus industrialisés du continent.
Pour lui, sans électricité fiable et compétitive, sans capital humain qualifié, sans stabilité réglementaire et sans données statistiques solides, il est illusoire de parler de compétitivité
durable. Il évoque également le poids écrasant de la dette: en 2024, l’Afrique a consacré environ 160 milliards de dollars au service de la dette, une somme équivalente, rappelle-t-il, aux budgets cumulés de la santé et de l’éducation.
“Ce n’est pas parce qu’une économie est grande qu’elle est prospère. Le PIB mesure la taille, mais le PIB par habitant mesure le revenu réel des populations. Aujourd’hui, l’Afrique représente près de 18% de la population mondiale, mais à peine 3% du PIB mondial. Cela montre qu’il y a encore des défis structurels profonds. Sans industrialisation, sans capital humain qualifié, sans énergie fiable et à coût compétitif, nous ne pourrons pas devenir réellement compétitifs. Il faut que l’Afrique compte sur elle-même, qu’elle mobilise ses ressources naturelles, humaines et minérales pour qu’elles bénéficient d’abord aux Africains”, a-t-il affirmé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify