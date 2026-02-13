https://fr.sputniknews.africa/20260213/le-ghana-sattend-a-une-forte-augmentation-de-la-production-dor-en-2026-1083374918.html
Le Ghana s'attend à une forte augmentation de la production d'or en 2026
13.02.2026
Cette hausse tangible par rapport aux 5,1 millions d'onces produites en 2024, viendra consolider le statut du métal jaune comme pilier du secteur minier ghanéen et source incontournable de recettes pour l'économie ghanéenne, relève la même source, dont les chiffres ont été relayés par des médias locaux.Les projections du MIIF font ressortir que la production d'or à petite échelle devrait plus que quadrupler, passant d'environ 700.000 onces en 2022 à plus de 3,2 millions d'onces en 2026, ce qui portera la contribution de ce segment à un peu plus de 50% de la production nationale.D'autre part, les grands producteurs devraient augmenter leur production à environ trois millions d'onces en 2026, contre 2,8 millions d'onces en 2025, à la faveur des réformes sectorielles et politiques entreprises.Cette évolution de la production mettra en évidence la nécessité du renforcement du contrôle réglementaire et de la gouvernance en vue de soutenir la conformité environnementale, alerte le MIIF.Ainsi, le principal défi pour les décideurs politiques demeure de concilier entre l'exploitation du potentiel économique du secteur miner et la réponse aux préoccupations de longue date liées à la dégradation de l'environnement, à l'utilisation du mercure et aux pertes de revenus, conclut le fonds.
