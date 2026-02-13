https://fr.sputniknews.africa/20260213/fermee-depuis-15-ans-la-frontiere-entre-le-kenya-et-la-somalie-sera-rouverte---president-kenyan-1083374558.html
13.02.2026
Fermée depuis 15 ans, la frontière entre le Kenya et la Somalie sera rouverte - Président kényan
Algérie Presse Service (APS)
La frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie, fermée depuis 15 ans en raison d'attaques répétées au Kenya par le groupe terroriste somalien shebab, va rouvrir en avril, a annoncé jeudi le président kényan William Ruto.
"Il est inacceptable que nos compatriotes kényans à Mandera /localité frontalière du nord-est du Kenya/ restent coupés de leurs proches et voisins en Somalie en raison de la fermeture prolongée du poste-frontière", a écrit M.Ruto sur son réseau social, avant d'ajouter: "Nous rouvrirons le poste-frontière en avril".
En mai 2023, les deux voisins avaient convenu d'une réouverture graduelle de leurs 700 km de frontière terrestre commune.
Mais le Kenya avait, deux mois plus tard, reporté sine die le processus après la mort de cinq civils et huit policiers lors d'attaques séparées dans des zones proches de la frontière, imputées aux shebab.
Un an auparavant, un projet similaire de réouverture avait été annoncé durant des pourparlers entre le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le prédécesseur de M. Ruto, Uhuru Kenyatta, mais cette décision ne s'était jamais concrétisée.