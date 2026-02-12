https://fr.sputniknews.africa/20260212/une-otan-islamique-pourrait-elle-stabiliser-le-soudan-et-eviter-une-partition-de-la-somalie-1083363169.html
Une Otan islamique pourrait-elle stabiliser le Soudan et éviter une partition de la Somalie?
Une Otan islamique pourrait-elle stabiliser le Soudan et éviter une partition de la Somalie?
12.02.2026
Une Otan islamique pourrait-elle stabiliser le Soudan et éviter une partition de la Somalie?
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyste militaire et géopolitique, revient sur l’idée de la création d’une "Otan-islamique" et des équilibres sécuritaires qu’elle pourrait engendrer dans la Corne de l’Afrique, notamment au Soudan et au Somaliland.
Les relations entre les pays du Proche-Orient étaient structurées autour du mythe de l’invincibilité d’Israël (guerres des Six Jours et du Kippour), alignant les pays arabes sur ce dominant régional. La guerre des douze jours entre Israël et l’Iran a brisé ce mythe, favorisant une restructuration sunnite où d’autres pays pourraient rejoindre cette organisation sécuritaire, selon le colonel Régis Chamagne à Radio Sputnik.Régis Chamagne évoque:Chamagne explique que l’émiettement d’un axe de sécurité global en coalitions régionales accroît le risque de conflit régional. Cependant, l’implantation non-coloniale de la Russie et de la Chine en Afrique pourrait apaiser les tensions indirectement.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
Une Otan islamique pourrait-elle stabiliser le Soudan et éviter une partition de la Somalie?
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyste militaire et géopolitique, revient sur l’idée de la création d’une "Otan-islamique" et des équilibres sécuritaires qu’elle pourrait engendrer dans la Corne de l’Afrique, notamment au Soudan et au Somaliland.
L’émergence de nouvelles architectures sécuritaires dans un monde multinodal, avec le vide post-hégémonie US et la contestation de l’Onu par Donald Trump.
L’action des Houthis au Yémen du Sud, chassant Israël de la mer Rouge en condamnant le port d’Eilat et poussant Israël vers la Grèce et Chypre pour sécuriser
ses routes méditerranéennes.
Un entre-deux où les alliances ne sont pas encore cristallisées.
Chamagne explique que l’émiettement d’un axe de sécurité global en coalitions régionales accroît le risque de conflit régional. Cependant, l’implantation non-coloniale de la Russie et de la Chine en Afrique pourrait apaiser les tensions indirectement.
"Les partenaires du Somaliland pourraient avoir les moyens de s’opposer à une coalition composée de l’Arabie Saoudite, du Pakistan et de l’Égypte. Cela étant, la recomposition des structures de sécurité qui en est à ses débuts pourrait amener d’autres acteurs à entrer en jeu et à favoriser le retour à la diplomatie plutôt qu’à des opérations militaires", a ajouté le colonel.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify