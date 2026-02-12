https://fr.sputniknews.africa/20260212/une-otan-islamique-pourrait-elle-stabiliser-le-soudan-et-eviter-une-partition-de-la-somalie-1083363169.html

Une Otan islamique pourrait-elle stabiliser le Soudan et éviter une partition de la Somalie?

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, analyste militaire et géopolitique, revient sur... 12.02.2026, Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l'armée de l'air française, analyste militaire et géopolitique, revient sur l'idée de la création d'une "Otan-islamique" et des équilibres sécuritaires qu'elle pourrait engendrer dans la Corne de l'Afrique, notamment au Soudan et au Somaliland.

Les relations entre les pays du Proche-Orient étaient structurées autour du mythe de l’invincibilité d’Israël (guerres des Six Jours et du Kippour), alignant les pays arabes sur ce dominant régional. La guerre des douze jours entre Israël et l’Iran a brisé ce mythe, favorisant une restructuration sunnite où d’autres pays pourraient rejoindre cette organisation sécuritaire, selon le colonel Régis Chamagne à Radio Sputnik.Régis Chamagne évoque:Chamagne explique que l’émiettement d’un axe de sécurité global en coalitions régionales accroît le risque de conflit régional. Cependant, l’implantation non-coloniale de la Russie et de la Chine en Afrique pourrait apaiser les tensions indirectement.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

