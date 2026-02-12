https://fr.sputniknews.africa/20260212/le-kenya-annonce-des-achats-dor-apres-la-10e-baisse-des-taux-directeurs--1083342016.html

Le Kenya annonce des achats d'or après la 10e baisse des taux directeurs

Le Kenya annonce des achats d'or après la 10e baisse des taux directeurs

La Banque centrale a pris cette mesure afin de renforcer ses réserves de change, a expliqué le gouverneur Kamau Thugge lors d'un point presse. 12.02.2026, Sputnik Afrique

Le montant des achats potentiels ainsi que le calendrier n'ont pas été communiqués.Auparavant, le Comité de politique monétaire avait procédé à sa 10e baisse consécutive des taux d'intérêt, abaissant le taux directeur à 8,75 % afin de soutenir la croissance du crédit.

