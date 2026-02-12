Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260212/le-kenya-annonce-des-achats-dor-apres-la-10e-baisse-des-taux-directeurs--1083342016.html
Le Kenya annonce des achats d'or après la 10e baisse des taux directeurs
Le Kenya annonce des achats d'or après la 10e baisse des taux directeurs
Sputnik Afrique
La Banque centrale a pris cette mesure afin de renforcer ses réserves de change, a expliqué le gouverneur Kamau Thugge lors d'un point presse. 12.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-12T06:53+0100
2026-02-12T06:53+0100
kenya
or
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/0e/1070187287_0:154:3270:1993_1920x0_80_0_0_40bbb50b8f4559870bc907fbdb59c888.jpg
Le montant des achats potentiels ainsi que le calendrier n'ont pas été communiqués.Auparavant, le Comité de politique monétaire avait procédé à sa 10e baisse consécutive des taux d'intérêt, abaissant le taux directeur à 8,75 % afin de soutenir la croissance du crédit.
kenya
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/01/0e/1070187287_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0c0ae7e25b6da07b2f97d1029dd5563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kenya, or
kenya, or

Le Kenya annonce des achats d'or après la 10e baisse des taux directeurs

06:53 12.02.2026
© Sputnik . Ilya Naïmouchine / Accéder à la base multimédiaLingots d'or
Lingots d'or - Sputnik Afrique, 1920, 12.02.2026
© Sputnik . Ilya Naïmouchine
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
La Banque centrale a pris cette mesure afin de renforcer ses réserves de change, a expliqué le gouverneur Kamau Thugge lors d'un point presse.
Le montant des achats potentiels ainsi que le calendrier n'ont pas été communiqués.
Auparavant, le Comité de politique monétaire avait procédé à sa 10e baisse consécutive des taux d'intérêt, abaissant le taux directeur à 8,75 % afin de soutenir la croissance du crédit.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала