Le Kenya annonce des achats d'or après la 10e baisse des taux directeurs
12.02.2026
Le montant des achats potentiels ainsi que le calendrier n'ont pas été communiqués.Auparavant, le Comité de politique monétaire avait procédé à sa 10e baisse consécutive des taux d'intérêt, abaissant le taux directeur à 8,75 % afin de soutenir la croissance du crédit.
La Banque centrale a pris cette mesure afin de renforcer ses réserves de change, a expliqué le gouverneur Kamau Thugge lors d'un point presse.
Le montant des achats potentiels ainsi que le calendrier n'ont pas été communiqués.
Auparavant, le Comité de politique monétaire avait procédé à sa 10e baisse consécutive des taux d'intérêt, abaissant le taux directeur à 8,75 % afin de soutenir la croissance du crédit.