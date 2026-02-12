https://fr.sputniknews.africa/20260212/dialogue-ou-repositionnement-strategique-lua-face-a-la-realite-de-laes-1083354197.html
Dialogue ou repositionnement stratégique? L’UA face à la réalité de l’AES
À quelques jours du sommet de l'Union africaine, une audience à Ouagadougou relance le débat sur les relations entre l'UA et l'AES. Nouvelle approche ou simple... 12.02.2026
Dialogue ou repositionnement stratégique? L’UA face à la réalité de l’AES
À quelques jours du sommet de l’Union africaine, une audience à Ouagadougou relance le débat sur les relations entre l’UA et l’AES. Nouvelle approche ou simple ajustement diplomatique? Sur les ondes de Sputnik Afrique, un analyste politique burkinabè décrypte les enjeux d’un moment politique chargé de symboles.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’audience accordée le 9 février 2026 à Ouagadougou par le chef de la diplomatie burkinabè au chef de la MISAHEL, à la veille du sommet de l’Union africaine. L’annonce d’une “nouvelle approche” de l’UA envers la Confédération de l’AES soulève une question de fond: s’agit-il d’une reconnaissance implicite d’une nouvelle réalité politique sahélienne ou d’un simple réajustement stratégique ?Selon Abdoulaye Nabaloum, le choix de Ouagadougou n’a rien d’anodin, dans la mesure où le Capitaine Ibrahim Traoré assure la présidence en exercice de l’AES et que la confédération, affirme-t-il, “s’impose désormais comme une entité à part entière sur les scènes régionale et internationale”. Pour l’analyste politique burkinabè, cette visite intervient aussi dans un contexte où l’Union africaine est confrontée à ses propres limites institutionnelles, notamment sur les questions sécuritaires, politiques et économiques au Sahel.M. Nabaloum estime que les sanctions et les tentatives d’isolement ont montré leurs failles et que le débat dépasse désormais le cadre diplomatique pour toucher à une refondation plus profonde des institutions africaines. À travers son analyse, c’est toute la question de la souveraineté, du dialogue africain et de l’architecture géopolitique du continent qui se trouve posée.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Dialogue ou repositionnement stratégique? L’UA face à la réalité de l’AES
À quelques jours du sommet de l’Union africaine, une audience à Ouagadougou relance le débat sur les relations entre l’UA et l’AES. Nouvelle approche ou simple ajustement diplomatique? Sur les ondes de Sputnik Afrique, un analyste politique burkinabè décrypte les enjeux d’un moment politique chargé de symboles.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons sur l’audience accordée le 9 février 2026 à Ouagadougou par le chef de la diplomatie burkinabè au chef de la MISAHEL, à la veille du sommet de l’Union africaine. L’annonce d’une “nouvelle approche”
de l’UA envers la Confédération de l’AES soulève une question de fond: s’agit-il d’une reconnaissance implicite d’une nouvelle réalité politique sahélienne ou d’un simple réajustement stratégique ?
Selon Abdoulaye Nabaloum, le choix de Ouagadougou n’a rien d’anodin, dans la mesure où le Capitaine Ibrahim Traoré assure la présidence en exercice de l’AES et que la confédération, affirme-t-il, “s’impose désormais comme une entité à part entière sur les scènes régionale et internationale”. Pour l’analyste politique burkinabè, cette visite intervient aussi dans un contexte où l’Union africaine est confrontée à ses propres limites institutionnelles, notamment sur les questions sécuritaires, politiques et économiques au Sahel.
M. Nabaloum estime que les sanctions et les tentatives d’isolement ont montré leurs failles et que le débat dépasse désormais le cadre diplomatique pour toucher à une refondation plus profonde des institutions africaines. À travers son analyse, c’est toute la question de la souveraineté, du dialogue africain et de l’architecture géopolitique du continent qui se trouve posée.
“Aujourd’hui, l’Union africaine est face à un diagnostic qu’elle ne peut plus éviter. Si elle continue dans sa façon d’être et de faire, elle est appelée à disparaître. La réalité de l’AES s’impose, qu’on le veuille ou non. La question est simple: est-ce que l’UA aura le courage de se refonder en profondeur pour servir réellement les peuples africains, ou restera-t-elle dans des mécanismes qui ne correspondent plus aux dynamiques actuelles du continent?”, a-t-il affirmé.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify