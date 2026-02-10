https://fr.sputniknews.africa/20260210/pourquoi-le-dollar-lor-et-dautres-metaux-ont-ils-perdu-de-leur-valeur-dernierement-1083303463.html

Pourquoi le dollar, l’or et d’autres métaux ont-ils perdu de leur valeur dernièrement?

Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Karel Vereyken, vice-président du parti Solidarité et Progrès et directeur de la publication du journal Nouvelles... 10.02.2026, Sputnik Afrique

Pourquoi le dollar, l’or et d’autres métaux ont-ils perdu de leur valeur dernièrement? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, Karel Vereyken, vice-président du parti Solidarité et Progrès et directeur de la publication du journal Nouvelles solidarités, analyse les causes profondes de la crise financière et monétaire mondiale, marquée récemment par la chute des prix du dollar, de l’or et des métaux stratégiques.

Pour Karel Vereyken, il ne faut pas se limiter aux turbulences conjoncturelles des marchés, mais comprendre que "pour bien comprendre l’origine de la crise systémique du système financier et monétaire international, il faut aller aux causes profondes de la maladie et ne pas s’arrêter uniquement aux symptômes".Il estime que ce système, fondé sur le dollar américain et hérité de l’après-Seconde Guerre mondiale, est voué à disparaître, un effondrement annoncé depuis plus de cinquante ans par Lyndon H. Larouche Jr. et Jacques Cheminade, restés selon lui "non écoutés en Occident".À l’inverse, souligne-t-il, "les pays eurasiatiques, dont essentiellement la Chine et la Russie", ont bâti des économies solides en s’appuyant sur le développement scientifique, industriel et agricole. Sous l’impulsion d’économistes comme Sergueï Glaziev, "les pays des BRICS ont choisi d’abord de développer l’économie réelle" avant d’aborder les questions monétaires.🎙️ Une lecture stratégique du basculement économique mondial, à découvrir dans L’Afrique en Marche.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

