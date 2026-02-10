https://fr.sputniknews.africa/20260210/pourquoi-la-cooperation-entre-russes-et-chinois-dans-le-nucleaire-est-un-exemple-pour-lafrique-1083306932.html
"Pourquoi la coopération entre Russes et Chinois dans le nucléaire est un exemple pour l’Afrique"
"Pourquoi la coopération entre Russes et Chinois dans le nucléaire est un exemple pour l’Afrique"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gamal El Ballat, vice-président de la Plateforme de référence pour les applications nucléaires en Afrique (PRANA)... 10.02.2026, Sputnik Afrique
2026-02-10T15:29+0100
2026-02-10T15:29+0100
2026-02-10T15:29+0100
afrique en marche
podcasts
afrique
russie
chine
coopération scientifique
nucléaire civil
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/0a/1083299427_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_b8982086cb2ad85897f5b9db86531644.jpg
Pourquoi la coopération entre russo-chinois dans le nucléaire est un exemple pour l’Afrique
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, vice-président de la Plate-forme de Référence pour le Applications Nucléaires en Afrique (PRANA), explique les opportunités qu’offre la coopération russo-chinoise dans le nucléaire civil à l’Afrique, tout en définissant le cadre et les conditions de la réussite d’une coopération.
La coopération entre la Russie et la Chine peut constituer une véritable opportunité pour l’Afrique, à condition d’être pensée comme un levier de développement organisationnel, et non de dépendance supplémentaire.Le problème de l'Afrique, après la colonisation, c’est l'accès à la connaissance quasi inexistant. Comme en Égypte avec Nasser: pour produire de l'électricité – indispensable à la modernité et à la technologie–, il s’est tourné vers la Russie pour son expertise, après des tensions avec les États-Unis.Selon l’expert, "la priorité stratégique doit être claire: construire les compétences avant les infrastructures. Cela concerne non seulement les ingénieurs et les techniciens, mais aussi les experts en sûreté et les responsables publics chargés de la régulation et de la décision".L’histoire russo-chinoise illustre un partenariat pragmatique et complémentaire: la Russie, sur la sûreté et le cœur technologique; la Chine sur les équipements, la construction et la production.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
afrique
russie
chine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/0a/1083299427_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_927c4f9dc8795fd05b2b8d6b0e225a58.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, afrique, russie, chine, coopération scientifique, nucléaire civil, аудио
podcasts, afrique, russie, chine, coopération scientifique, nucléaire civil, аудио
"Pourquoi la coopération entre Russes et Chinois dans le nucléaire est un exemple pour l’Afrique"
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gamal El Ballat, vice-président de la Plateforme de référence pour les applications nucléaires en Afrique (PRANA), explique les opportunités qu’offre à l’Afrique la coopération russo-chinoise dans le nucléaire civil, tout en définissant le cadre et les conditions de la réussite d’une coopération.
La coopération entre la Russie et la Chine peut constituer une véritable opportunité pour l’Afrique, à condition d’être pensée comme un levier de développement organisationnel, et non de dépendance supplémentaire.
"La Russie et la Chine ont construit leur industrie nucléaire dans des contextes contraints, avec des ressources limitées, pressions politiques et défis technologiques. Cela les rend attentives aux problèmes africains", affirme Gamal El Ballat.
Le problème de l'Afrique, après la colonisation, c’est l'accès à la connaissance quasi inexistant. Comme en Égypte avec Nasser: pour produire de l'électricité – indispensable à la modernité et à la technologie–, il s’est tourné vers la Russie pour son expertise, après des tensions avec les États-Unis.
Selon l’expert, "la priorité stratégique doit être claire: construire les compétences avant les infrastructures. Cela concerne non seulement les ingénieurs et les techniciens, mais aussi les experts
en sûreté et les responsables publics chargés de la régulation et de la décision".
L’histoire russo-chinoise illustre un partenariat pragmatique et complémentaire: la Russie, sur la sûreté et le cœur technologique; la Chine sur les équipements, la construction et la production.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify