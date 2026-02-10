https://fr.sputniknews.africa/20260210/pourquoi-la-cooperation-entre-russes-et-chinois-dans-le-nucleaire-est-un-exemple-pour-lafrique-1083306932.html

"Pourquoi la coopération entre Russes et Chinois dans le nucléaire est un exemple pour l’Afrique"

"Pourquoi la coopération entre Russes et Chinois dans le nucléaire est un exemple pour l’Afrique"

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gamal El Ballat, vice-président de la Plateforme de référence pour les applications nucléaires en Afrique (PRANA)... 10.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-10T15:29+0100

2026-02-10T15:29+0100

2026-02-10T15:29+0100

afrique en marche

podcasts

afrique

russie

chine

coopération scientifique

nucléaire civil

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/0a/1083299427_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_b8982086cb2ad85897f5b9db86531644.jpg

Pourquoi la coopération entre russo-chinois dans le nucléaire est un exemple pour l’Afrique Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Gamal El Ballat, vice-président de la Plate-forme de Référence pour le Applications Nucléaires en Afrique (PRANA), explique les opportunités qu’offre la coopération russo-chinoise dans le nucléaire civil à l’Afrique, tout en définissant le cadre et les conditions de la réussite d’une coopération.

La coopération entre la Russie et la Chine peut constituer une véritable opportunité pour l’Afrique, à condition d’être pensée comme un levier de développement organisationnel, et non de dépendance supplémentaire.Le problème de l'Afrique, après la colonisation, c’est l'accès à la connaissance quasi inexistant. Comme en Égypte avec Nasser: pour produire de l'électricité – indispensable à la modernité et à la technologie–, il s’est tourné vers la Russie pour son expertise, après des tensions avec les États-Unis.Selon l’expert, "la priorité stratégique doit être claire: construire les compétences avant les infrastructures. Cela concerne non seulement les ingénieurs et les techniciens, mais aussi les experts en sûreté et les responsables publics chargés de la régulation et de la décision".L’histoire russo-chinoise illustre un partenariat pragmatique et complémentaire: la Russie, sur la sûreté et le cœur technologique; la Chine sur les équipements, la construction et la production.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

afrique

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, afrique, russie, chine, coopération scientifique, nucléaire civil, аудио