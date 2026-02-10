https://fr.sputniknews.africa/20260210/les-mecanismes-de-lua-ont-montre-malheureusement-tres-vite-leurs-limites-1083306790.html

"Les mécanismes de l'UA ont montré malheureusement très vite leurs limites"

L'Union africaine avait récemment salué l'intervention rapide et professionnelle des militaires nigériens après l'attaque terroriste sur l'aéroport de Niamey... 10.02.2026, Sputnik Afrique

"Les mécanismes de l'UA ont montré malheureusement très vite leurs limites" Sputnik Afrique L'Union africaine avait récemment salué l'intervention rapide et professionnelle des militaires nigériens après l'attaque terroriste sur l'aéroport de Niamey. Au micro de Sputnik Afrique, Abdoul Moumouni Dandossa, analyste sociopolitique et économique nigérien, a dévoilé les mécanismes à la disposition de l'UA pour la paix en Afrique.

Retrouvez également dans cette émission: -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien, sur les dirigeants africains qui doivent faire face à leurs responsabilités devant l'histoire. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

