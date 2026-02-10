https://fr.sputniknews.africa/20260210/la-creation-dun-reseau-africain-des-sciences-de-leducation-a-ete-signee-a-nouakchott-1083287612.html

La création d'un Réseau africain des sciences de l’éducation a été signée à Nouakchott

La création d'un Réseau africain des sciences de l’éducation a été signée à Nouakchott

Sputnik Afrique

Nouakchott: Signature d’un accord portant création d’un Réseau africain des sciences de l’éducation. 10.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-10T06:54+0100

2026-02-10T06:54+0100

2026-02-10T06:54+0100

mauritanie

maroc

sénégal

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/1d/1063171240_0:71:2500:1477_1920x0_80_0_0_73314871ecedbe2848bb92431d65952b.jpg

Un accord portant création d’un Réseau africain des sciences de l’éducation a été signé, lundi à Nouakchott, entre l’École normale supérieure de Nouakchott, la Faculté des sciences de l’éducation (FSE) de l’Université Mohammed V de Rabat et la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.Signé à l’ouverture des travaux de la première édition de la "Conférence internationale de Nouakchott sur l'apprentissage", cet accord vise à fédérer les efforts, à encourager la recherche scientifique et à renforcer les partenariats académiques entre les institutions et les chercheurs du Continent africain.Dans une allocution de circonstance, le Secrétaire général du ministère mauritanien de l’Enseignement supérieur, Enoueye Ould Cheikh Ould Abeidi, a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’institutionnalisation de la coopération régionale et continentale, à travers la création d’un espace intégré entre les pays africains pour l’échange d’expertises, la mutualisation des efforts de recherche et l’élaboration de solutions aux problématiques éducatives communes auxquelles font face les pays du continent.Ce réseau constitue un véritable pont de savoir reliant les institutions de formation des enseignants et les centres de recherche scientifique, qui garantit la durabilité du développement pédagogique selon une vision africaine authentique, ancrée dans les réalités du continent et tournée vers ses perspectives d'avenir, à estimé le responsable mauritanien.Pour sa part, le Doyen de la FSE de Rabat, Abdellatif Kidai, a affirmé que les institutions signataires partagent les mêmes enjeux éducatifs et une conviction profonde quant au rôle de l’université dans le service du développement et la construction du savoir.Cet accord repose sur la ferme conviction que la coopération académique dans le domaine de l’éducation n’est plus une option complémentaire, mais une nécessité scientifique et stratégique, notamment dans un contexte africain marqué par de profondes mutations éducatives et par des défis communs liés à la qualité de la formation, au développement de la recherche scientifique et à la qualification des ressources humaines, a-t-il précisé.De son côté, le Doyen de la FASTEF de Dakar, Moustapha Sokhna, a salué cette initiative, soulignant son importance en tant que cadre participatif servant les intérêts des pays du continent, en particulier dans le domaine de l’éducation, qui revêt une importance majeure tant au présent qu’à l’avenir.

mauritanie

maroc

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

mauritanie, maroc, sénégal