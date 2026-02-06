https://fr.sputniknews.africa/20260206/expiration-du-traite-start-iii-un-equilibre-qui-est-en-train-de-se-refaire-1083192950.html

Expiration du traité START III: "Un équilibre qui est en train de se refaire"

Expiration du traité START III: "Un équilibre qui est en train de se refaire"

Le traité russo-américain START III, qui limite les forces nucléaires stratégiques des deux pays, a expiré le 5 février 2026.

Le traité russo-américain START III, qui limite les forces nucléaires stratégiques des deux pays, a expiré le 5 février 2026. Pour Sputnik Afrique, le géopolitologue français Sébastien Périmony a fait le point sur les conséquences de l'expiration de ce document.

Retrouvez également dans cette émission: -Aziz Ouandaogo, enseignant de droit public à l’Université Lédéa Bernard Ouedraogo, sur la signature par le Burkina Faso de la Convention de Vienne sur la sûreté nucléaire. -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la création d'un comité d'experts juridiques contre Orano. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

