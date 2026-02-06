https://fr.sputniknews.africa/20260206/expiration-du-traite-start-iii-un-equilibre-qui-est-en-train-de-se-refaire-1083192950.html
Expiration du traité START III: "Un équilibre qui est en train de se refaire"
Le traité russo-américain START III, qui limite les forces nucléaires stratégiques des deux pays, a expiré le 5 février 2026.
Le traité russo-américain START III, qui limite les forces nucléaires stratégiques des deux pays, a expiré le 5 février 2026. Pour Sputnik Afrique, le géopolitologue français Sébastien Périmony a fait le point sur les conséquences de l'expiration de ce document.
Retrouvez également dans cette émission: -Aziz Ouandaogo, enseignant de droit public à l’Université Lédéa Bernard Ouedraogo, sur la signature par le Burkina Faso de la Convention de Vienne sur la sûreté nucléaire. -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la création d'un comité d'experts juridiques contre Orano. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact
Expiration du traité START III: "Un équilibre qui est en train de se refaire"
Le traité russo-américain START III, qui limite les forces nucléaires stratégiques des deux pays, a expiré le 5 février 2026. Pour Sputnik Afrique, le géopolitologue français Sébastien Périmony a fait le point sur les conséquences de l'expiration de ce document.
"C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une dynamique d'escalade, dont la fin de ce traité est un des éléments, et qui réouvre en tout cas potentiellement la course à l'armement", a déclaré M.Perimony.
"On a, disons, une désoccidentalisation du monde qui est en train de se jouer et dans laquelle Trump [...], se rend pour avoir un équilibre entre les puissances occidentales et les puissances, le partenariat stratégique russo-chinois. Donc on a un équilibre qui est en train de se refaire.", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Aziz Ouandaogo, enseignant de droit public à l’Université Lédéa Bernard Ouedraogo, sur la signature par le Burkina Faso de la Convention de Vienne sur la sûreté nucléaire.
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur la création d'un comité d'experts juridiques contre Orano.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact