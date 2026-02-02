https://fr.sputniknews.africa/20260202/pourquoi-le-reportage-de-france-2-a-t-il-aggrave-la-crise-diplomatique-entre-alger-et-paris--1083063820.html
Pourquoi le reportage de France 2 a-t-il aggravé la crise diplomatique entre Alger et Paris ?
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur algérien en géopolitique, explique pourquoi le reportage sur les relations algéro-françaises diffusé par France 2 a aggravé la crise diplomatique entre les deux pays. "Étant en poste à Alger, Stéphane Romatet est tenu par le devoir de réserve"
Le reportage de la chaîne publique France 2 sur les relations franco-algériennes a provoqué la réaction des autorités algériennes, qui ont déclaré "indésirable" l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, mettant fin à son accréditation diplomatique.Les réalisateurs ont montré une partialité criante en invitant seulement des personnes alignées sur une ligne faisant de la France la victime de l’Algérie, avec des propos obscènes contre le président Tebboune, chef d’un État souverain, par des voyous présentés comme opposants.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
15:19 02.02.2026 (Mis à jour: 15:21 02.02.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur algérien en géopolitique, explique pourquoi le reportage sur les relations algéro-françaises diffusé par France 2 a aggravé la crise diplomatique entre les deux pays. "Étant en poste à Alger, Stéphane Romatet est tenu par le devoir de réserve"
Le reportage de la chaîne publique France 2 sur les relations franco-algériennes
a provoqué la réaction des autorités algériennes, qui ont déclaré "indésirable
" l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, mettant fin à son accréditation diplomatique.
"Même rappelé à Paris pour consultations depuis quelques mois, Stéphane Romatet (…) tenu au devoir de réserve, ce qu’il n’a pas observé. […] Il a certainement eu le feu vert de ses deux chefs: le Président Emmanuel Macron et son ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot", a souligné le Dr Abdelkader Soufi
Les réalisateurs ont montré une partialité criante en invitant seulement des personnes alignées sur une ligne faisant de la France la victime de l’Algérie, avec des propos obscènes contre le président Tebboune, chef d’un État souverain, par des voyous présentés comme opposants.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify