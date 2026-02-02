https://fr.sputniknews.africa/20260202/pourquoi-le-reportage-de-france-2-a-t-il-aggrave-la-crise-diplomatique-entre-alger-et-paris--1083063820.html

Pourquoi le reportage de France 2 a-t-il aggravé la crise diplomatique entre Alger et Paris ?

Pourquoi le reportage de France 2 a-t-il aggravé la crise diplomatique entre Alger et Paris ?

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur algérien en géopolitique, explique pourquoi le reportage sur les... 02.02.2026, Sputnik Afrique

2026-02-02T15:19+0100

2026-02-02T15:19+0100

2026-02-02T15:21+0100

afrique en marche

podcasts

alger

france

conflit

emmanuel macron

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/02/02/1083063651_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ad9e3296cfb4599bcd7eda4c33dfe7e0.jpg

Pourquoi le reportage de France 2 a-t-il aggravé la crise diplomatique entre Alger et Paris ? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur algérien en géopolitique, explique pourquoi le reportage sur les relations algéro-françaises diffusé par France 2 a aggravé la crise diplomatique entre les deux pays. "Étant en poste à Alger, Stéphane Romatet est tenu par le devoir de réserve"

Le reportage de la chaîne publique France 2 sur les relations franco-algériennes a provoqué la réaction des autorités algériennes, qui ont déclaré "indésirable" l’ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romatet, mettant fin à son accréditation diplomatique.Les réalisateurs ont montré une partialité criante en invitant seulement des personnes alignées sur une ligne faisant de la France la victime de l’Algérie, avec des propos obscènes contre le président Tebboune, chef d’un État souverain, par des voyous présentés comme opposants.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

alger

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg

podcasts, alger, france, conflit, emmanuel macron, аудио