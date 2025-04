https://fr.sputniknews.africa/20250415/lexpulsion-de-12-agents-francais-par-alger-est-une-reponse-a-latteinte-a-la-souverainete-du-pays-1071914923.html

L'expulsion de 12 agents français par Alger est une "réponse à l'atteinte à la souveraineté" du pays

L'expulsion de 12 agents français par Alger est une "réponse à l'atteinte à la souveraineté" du pays

Sputnik Afrique

C'est l'avis d'Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de défense à l’université de Blida II, en Algérie. Il commente pour Sputnik... 15.04.2025, Sputnik Afrique

2025-04-15T13:48+0200

2025-04-15T13:48+0200

2025-04-15T13:48+0200

international

algérie

france

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/07/1070964633_0:15:945:547_1920x0_80_0_0_c5520269670275ccf6c3654c65a79176.jpg

L'"acte hostile du ministre de l'Intérieur" s'explique par l’"irresponsabilité et la méconnaissance du sens politique et du droit international", soutient-il. Les élites politiques françaises instrumentalisent la question de l'Algérie "car c'est un sujet qui vend bien", explique le chercheur en notant que "cette crise est franco-française". Selon l'universitaire, tant l'extrême-droite que le ministre de l'Intérieur ont mal digéré la reprise du dossier par Emmanuel Macron et le début de l'apaisement dans la relation franco-algérienne. Il voit deux scénarios quant à l'évolution de la situation. Le premier prévoit le départ de Bruno Retailleau ou en tout cas son recadrage et le retour au calme. Dans les deux cas, "cela ne touchera ou ne nuira en rien à l'Algérie", tranche-t-il.

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, algérie, france, opinion