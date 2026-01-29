https://fr.sputniknews.africa/20260129/lukraine-conduit-loccident-vers-sa-fin-1082920559.html

L’Ukraine conduit l’Occident vers sa fin

Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur le discours surréaliste de Zelenski à Davos, les négociations de paix à Abou... 29.01.2026, Sputnik Afrique

L’Ukraine conduit l’Occident vers sa fin Sputnik Afrique Dans cet épisode de Sans Détour, Karine Bechet et Alexandre Kouzik reviennent sur le discours surréaliste de Zelenski à Davos, les négociations de paix à Abou Dhabi, les interpellations en France de personnes faisant de l’humanitaire pour le Donbass et les restrictions imposées aux diplomates russes en Europe.

Karine Bechet souligne que, au-delà des déclarations farfelues de Zelenski à Davos, une vérité s’impose – l’Ukraine est bien l’avenir de l’Europe:Les autorités russes ont eu des paroles assez fortes au sujet des relations avec les États-Unis et soulignent leur manque de volonté de passer réellement à l’acte, ce qui joue sur le processus de paix, déclaré comme étant un long processus difficile par la Russie. Pour Karine Bechet:Selon Karine Bechet, les Atlantistes ont de grandes difficultés à reconnaître juridiquement les nouvelles frontières de la Russie, sans parler de la question des territoires libérés au-delà de ces frontières par l’armée russe, car la question territoriale est stratégique:Pour Karine Bechet, l’interpellation par les autorités françaises de personnes faisant de l’humanitaire dans le Donbass est très significatif:La France accélère la production de drones et notamment de longue portée. Des drones ayant une portée de 500 km ont ainsi été livrés à l’Ukraine. Selon Karine Bechet:L’Estonie et la France restreignent le déplacement des diplomates russes, en leur imposant une obligation préalable d’information des autorités nationales. Pour Karine Bechet:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

