Décryptage: Le "Conseil de la Paix" et les nouveaux équilibres mondiaux
29.01.2026
Dans cet épisode de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus Group, PDG de WARPA revient avec nous sur l’idée américaine de créer un Conseil pour la paix.
Selon Jean-François Geneste, l'idée de Trump de mettre en place un Conseil de la paix s'inscrit dans le processus historique de lutte entre les logiques politiques et financières:Cette logique entraîne par ailleurs les autres pays:Pour Jean-François Geneste, le premier intérêt de la création de ce Conseil de la paix est le Moyen-Orient:Ce qui, selon Jean-François Geneste, ouvrirait de nouvelles possibilités de pressions contre la Russie:
Selon Jean-François Geneste, l’idée de Trump de mettre en place un Conseil de la paix s’inscrit dans le processus historique de lutte entre les logiques politiques et financières:
"C'est l'oligarchie, qui est en train d'essayer de se mettre en place au niveau mondial à la place d'un système inter-étatique".
Cette logique entraîne par ailleurs les autres pays:
"On sait que les États-Unis sont gouvernés par les lobbies et par la finance, et donc ils poussent la logique jusqu'au bout. Et, dans ce cadre-là, d'ailleurs, il est intéressant de voir des pays intermédiaires; quand je dis intermédiaires, ça ne veut pas dire moyenne puissance, des grandes puissances comme la Russie par exemple, de quel côté ils vont pencher".
Pour Jean-François Geneste, le premier intérêt de la création de ce Conseil de la paix est le Moyen-Orient:
"Dans la mesure, où il va être à Gaza, je ne pense pas que ça concerne du tout l'Ukraine. Ce qui est en jeu, c'est plutôt la capacité des États-Unis à rester au Moyen-Orient sur le long terme. Pour moi, la guerre des 12 jours avec l'Iran a montré qu'Israël ne peut pas être un potentat local suffisamment puissant, sans dévoiler officiellement sa possession de l'arme atomique. Et, s'il le faisait, ça serait une sorte de drame mondiale".
Ce qui, selon Jean-François Geneste, ouvrirait de nouvelles possibilités de pressions contre la Russie:
"Le risque pour la Russie, à mon avis, c'est la pression qui sera mise sur l'Asie centrale".
