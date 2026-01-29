https://fr.sputniknews.africa/20260129/decryptage-le-conseil-de-la-paix-et-les-nouveaux-equilibres-mondiaux-1082919468.html

Décryptage: Le "Conseil de la Paix" et les nouveaux équilibres mondiaux

Dans cet épisode de Sans Détour, Jean-François Geneste, ancien directeur scientifique du groupe EADS/Airbus Group, PDG de WARPA revient avec nous sur l’idée... 29.01.2026, Sputnik Afrique

Selon Jean-François Geneste, l’idée de Trump de mettre en place un Conseil de la paix s’inscrit dans le processus historique de lutte entre les logiques politiques et financières:Cette logique entraîne par ailleurs les autres pays:Pour Jean-François Geneste, le premier intérêt de la création de ce Conseil de la paix est le Moyen-Orient:Ce qui, selon Jean-François Geneste, ouvrirait de nouvelles possibilités de pressions contre la Russie:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

