https://fr.sputniknews.africa/20260120/au-soudan-les-fsr-usent-de-fosses-communes-pour-cacher-leurs-massacres-selon-la-cpi-1082598687.html

Au Soudan, les FSR usent de fosses communes pour cacher leurs massacres, selon la CPI

Au Soudan, les FSR usent de fosses communes pour cacher leurs massacres, selon la CPI

Sputnik Afrique

Les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan, ont commis des "massacres" au Darfour, dont ils tentent de dissimuler les victimes dans des "fosses communes", a... 20.01.2026, Sputnik Afrique

2026-01-20T06:40+0100

2026-01-20T06:40+0100

2026-01-20T06:40+0100

soudan

cour pénale internationale (cpi)

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/08/1081247896_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_1da1805e800fdc3c8ac7d2616d37f1ac.jpg

Informant le Conseil de sécurité des Nations unies, Nazhat Shameem Khan a déclaré que "selon l'évaluation du bureau du procureur, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité" ont été commis lors de la prise de contrôle de la ville d'El-Fasher au Darfour par les FSR en octobre. Une enquête en cours de l'instance judiciaire internationale a mis en évidence "des massacre et des tentatives de dissimulation des crimes par l'aménagement de fosses communes", et documenté "une campagne organisée et calculée" des FSR, a ajouté la procureure fidjienne.Des images analysées par la CPI montrent les FSR "célébrant des exécutions directes et profanant des corps", a-t-elle aussi dénoncé.Près de trois ans du conflit ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déraciné plus de 13 millions de personnes au Soudan, provoquant la "pire crise humanitaire au monde" selon les Nations unies.

soudan

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan, cour pénale internationale (cpi), afrique