Au Soudan, les FSR usent de fosses communes pour cacher leurs massacres, selon la CPI
Algérie Presse Service (APS)
Les Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan, ont commis des "massacres" au Darfour, dont ils tentent de dissimuler les victimes dans des "fosses communes", a rapporté lundi la procureure adjointe de la Cour pénale internationale (CPI), Nazhat Shameem Khan .
Informant le Conseil de sécurité des Nations unies, Nazhat Shameem Khan a déclaré que "selon l'évaluation du bureau du procureur, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité" ont été commis lors de la prise de contrôle de la ville d'El-Fasher au Darfour par les FSR en octobre.
Une enquête en cours de l'instance judiciaire internationale a mis en évidence "des massacre et des tentatives de dissimulation des crimes par l'aménagement de fosses communes", et documenté "une campagne organisée et calculée" des FSR, a ajouté la procureure fidjienne.
Des images analysées par la CPI montrent les FSR "célébrant des exécutions directes et profanant des corps", a-t-elle aussi dénoncé.
"Le tableau qui se dessine est effroyable", et rappelle selon elle, les atrocités documentées à El-Geneina, la capitale du Darfour-Ouest, où les FSR sont accusées par la CPI d'avoir tué jusqu'à 15.000 civils. Ces violences "se poursuivront" jusqu'à ce que "le sentiment d'impunité soit stoppé", a-t-elle alerté. Dans le Darfour, les habitants font l'objet "de tortures collectives", a-t-elle avancé.
Près de trois ans du conflit ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déraciné plus de 13 millions de personnes au Soudan, provoquant la "pire crise humanitaire au monde" selon les Nations unies.