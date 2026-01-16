https://fr.sputniknews.africa/20260116/pourquoi-lalgerie-a-t-elle-adopte-une-loi-criminalisant-la-colonisation-francaise--1082491813.html

Pourquoi l’Algérie a-t-elle adopté une loi criminalisant la colonisation française ?

Pourquoi l'Algérie a-t-elle adopté une loi criminalisant la colonisation française ?

Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’historien algérien Hosni Kitouni, affirme que "la criminalisation du colonialisme [français, ndlr] ne relève pas... 16.01.2026, Sputnik Afrique

Pourquoi l’Algérie a-t-elle adopté une loi criminalisant la colonisation française ? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’historien algérien Hosni Kitouni, affirme que "la criminalisation du colonialisme [français, ndlr] ne relève pas d’une volonté de réécrire l’histoire, mais d’une démarche de qualification juridique d’un système dont les mécanismes ont été amplement documentés par la recherche historique".

Pourquoi l’Algérie a-t-elle choisi de franchir le pas d’une loi criminalisant la colonisation française ? Cette initiative suscite débats et interrogations partout en Afrique et bien au-delà de ses frontières.Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, l’historien algérien Hosni Kitouni explique que cette démarche ne vise pas à réécrire l’histoire, mais à lui donner une qualification juridique claire.Selon lui, cette loi s’inscrit dans un mouvement national et international plus large, visant à reconnaître la nature criminelle du système colonial, au-delà des seuls crimes ponctuels:Hosni Kitouni rappelle également que le colonialisme n’appartient pas uniquement au passé:Pour l’historien, l’intérêt majeur de la loi algérienne réside enfin dans son timing politique et historique:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

