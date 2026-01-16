https://fr.sputniknews.africa/20260116/pourquoi-lalgerie-a-t-elle-adopte-une-loi-criminalisant-la-colonisation-francaise--1082491813.html
Pourquoi l’Algérie a-t-elle adopté une loi criminalisant la colonisation française ?
Pourquoi l’Algérie a-t-elle adopté une loi criminalisant la colonisation française ?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’historien algérien Hosni Kitouni, affirme que "la criminalisation du colonialisme [français, ndlr] ne relève pas... 16.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-16T12:45+0100
2026-01-16T12:45+0100
2026-01-16T12:48+0100
afrique en marche
podcasts
france
algérie
colonisation
loi
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/10/1082489084_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0f7c119f704b1dd9729e6264f0d3e2e5.jpg
Pourquoi l’Algérie a-t-elle adopté une loi criminalisant la colonisation française ?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’historien algérien Hosni Kitouni, affirme que "la criminalisation du colonialisme [français, ndlr] ne relève pas d’une volonté de réécrire l’histoire, mais d’une démarche de qualification juridique d’un système dont les mécanismes ont été amplement documentés par la recherche historique".
Pourquoi l’Algérie a-t-elle choisi de franchir le pas d’une loi criminalisant la colonisation française ? Cette initiative suscite débats et interrogations partout en Afrique et bien au-delà de ses frontières.Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, l’historien algérien Hosni Kitouni explique que cette démarche ne vise pas à réécrire l’histoire, mais à lui donner une qualification juridique claire.Selon lui, cette loi s’inscrit dans un mouvement national et international plus large, visant à reconnaître la nature criminelle du système colonial, au-delà des seuls crimes ponctuels:Hosni Kitouni rappelle également que le colonialisme n’appartient pas uniquement au passé:Pour l’historien, l’intérêt majeur de la loi algérienne réside enfin dans son timing politique et historique:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify
france
algérie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/01/10/1082489084_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4573bf980807d9ade2bd731311d3eefb.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, france, algérie, colonisation, loi, аудио
podcasts, france, algérie, colonisation, loi, аудио
Pourquoi l’Algérie a-t-elle adopté une loi criminalisant la colonisation française ?
12:45 16.01.2026 (Mis à jour: 12:48 16.01.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, l’historien algérien Hosni Kitouni, affirme que "la criminalisation du colonialisme [français, ndlr] ne relève pas d’une volonté de réécrire l’histoire, mais d’une démarche de qualification juridique d’un système dont les mécanismes ont été amplement documentés par la recherche historique".
Pourquoi l’Algérie a-t-elle choisi de franchir le pas d’une loi criminalisant la colonisation française
? Cette initiative suscite débats et interrogations partout en Afrique et bien au-delà de ses frontières.
Dans cet épisode de L’Afrique en Marche, l’historien algérien Hosni Kitouni explique que cette démarche ne vise pas à réécrire l’histoire, mais à lui donner une qualification juridique claire.
"La criminalisation du colonialisme ne relève pas d’une volonté de réécrire l’histoire, mais d’une démarche de qualification juridique d’un système dont les mécanismes ont été amplement documentés par la recherche historique", affirme-t-il.
Selon lui, cette loi s’inscrit dans un mouvement national et international plus large, visant à reconnaître la nature criminelle du système colonial, au-delà des seuls crimes ponctuels:
"Il s’agit d’aller plus loin en rattachant les crimes coloniaux à leurs causes structurelles: le racisme, l’exploitation des ressources et de la force de travail, les violences extrêmes et les génocides".
Hosni Kitouni rappelle également que le colonialisme n’appartient pas uniquement au passé:
"Sous des formes complexes, il continue de sévir dans le monde et d’alimenter des guerres, notamment en Afrique, autour de la course aux ressources".
Pour l’historien, l’intérêt majeur de la loi algérienne réside enfin dans son timing politique et historique:
"Elle arrive à un moment crucial, marqué par une poussée des revendications, notamment chez les jeunes Africains, en faveur d’une justice réparatrice pour les crimes de la colonisation".
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify