Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260102/un-nouveau-gouvernement-a-ete-forme-au-gabon-1082083465.html
Un nouveau gouvernement a été formé au Gabon
Un nouveau gouvernement a été formé au Gabon
Sputnik Afrique
Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a nommé un nouveau gouvernement composé de 29 ministres, selon un décret présidentiel diffusé jeudi soir... 02.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-02T07:03+0100
2026-01-02T07:03+0100
gabon
afrique
gouvernement
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066247971_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7b424b6d050a50fbc84c8409610a5323.jpg
Marquée par la nomination de Hermann Immongault (ancien ministre de l'Intérieur) au poste de Vice-président du gouvernement, la nouvelle équipe gouvernementale, qui comprend 10 femmes, se caractérise par l’arrivée de 13 nouveaux membres, le départ de 14 ministres, et le maintien de 3 ministres d’État.Parmi les 13 nouveaux entrants figurent Adrien Nguema Mba nommé ministre de l’Intérieur, Marie-Édith Tassyla Doumbeneny désignée ministre des Affaires étrangères, Thierry Minko nommé ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que Augustin Emane, nouveau ministre de la Justice.Concernant les ministres sortants, il s’agit notamment de Paul-Marie Gondjout (Communication), remplacé par Germain Biahodjow, Gilles Nembé (Mines), remplacé par Sosthène Nguema Nguema, et Adrien Mougougou (Santé), remplacé par Elsa Ayo. Ludovic Megnie (habitat) cède sa place à Mays Mouissi, tandis que Pascal Ogowet Siphon (Tourisme) est remplacé par Marcelle Ibinga.Par ailleurs, trois ministres d’État ont été maintenus à savoir, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi (Transports), Brigitte Onkanowa (Défense nationale) et Camélia Ntoutoume-Leclercq (Éducation nationale).
gabon
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066247971_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_abe1fb9e4ba189b4212194db30d79b2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gabon, afrique, gouvernement
gabon, afrique, gouvernement

Un nouveau gouvernement a été formé au Gabon

07:03 02.01.2026
CC BY-SA 3.0 / Manuel Dohmen / Libreville, GabonLibreville, Gabon
Libreville, Gabon - Sputnik Afrique, 1920, 02.01.2026
CC BY-SA 3.0 / Manuel Dohmen / Libreville, Gabon
S'abonner
Maghreb Arabe Presse
Tous les articles
Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a nommé un nouveau gouvernement composé de 29 ministres, selon un décret présidentiel diffusé jeudi soir sur la télévision publique.
Marquée par la nomination de Hermann Immongault (ancien ministre de l'Intérieur) au poste de Vice-président du gouvernement, la nouvelle équipe gouvernementale, qui comprend 10 femmes, se caractérise par l’arrivée de 13 nouveaux membres, le départ de 14 ministres, et le maintien de 3 ministres d’État.
Parmi les 13 nouveaux entrants figurent Adrien Nguema Mba nommé ministre de l’Intérieur, Marie-Édith Tassyla Doumbeneny désignée ministre des Affaires étrangères, Thierry Minko nommé ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que Augustin Emane, nouveau ministre de la Justice.
Concernant les ministres sortants, il s’agit notamment de Paul-Marie Gondjout (Communication), remplacé par Germain Biahodjow, Gilles Nembé (Mines), remplacé par Sosthène Nguema Nguema, et Adrien Mougougou (Santé), remplacé par Elsa Ayo. Ludovic Megnie (habitat) cède sa place à Mays Mouissi, tandis que Pascal Ogowet Siphon (Tourisme) est remplacé par Marcelle Ibinga.
Par ailleurs, trois ministres d’État ont été maintenus à savoir, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi (Transports), Brigitte Onkanowa (Défense nationale) et Camélia Ntoutoume-Leclercq (Éducation nationale).
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала