Un nouveau gouvernement a été formé au Gabon

Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, a nommé un nouveau gouvernement composé de 29 ministres, selon un décret présidentiel diffusé jeudi soir... 02.01.2026, Sputnik Afrique

Marquée par la nomination de Hermann Immongault (ancien ministre de l'Intérieur) au poste de Vice-président du gouvernement, la nouvelle équipe gouvernementale, qui comprend 10 femmes, se caractérise par l’arrivée de 13 nouveaux membres, le départ de 14 ministres, et le maintien de 3 ministres d’État.Parmi les 13 nouveaux entrants figurent Adrien Nguema Mba nommé ministre de l’Intérieur, Marie-Édith Tassyla Doumbeneny désignée ministre des Affaires étrangères, Thierry Minko nommé ministre de l’Économie et des Finances, ainsi que Augustin Emane, nouveau ministre de la Justice.Concernant les ministres sortants, il s’agit notamment de Paul-Marie Gondjout (Communication), remplacé par Germain Biahodjow, Gilles Nembé (Mines), remplacé par Sosthène Nguema Nguema, et Adrien Mougougou (Santé), remplacé par Elsa Ayo. Ludovic Megnie (habitat) cède sa place à Mays Mouissi, tandis que Pascal Ogowet Siphon (Tourisme) est remplacé par Marcelle Ibinga.Par ailleurs, trois ministres d’État ont été maintenus à savoir, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi (Transports), Brigitte Onkanowa (Défense nationale) et Camélia Ntoutoume-Leclercq (Éducation nationale).

