Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260102/en-somalie-29-combattants-dal-shabab-elimines-lors-dune-operation-de-larmee-1082083574.html
En Somalie, 29 combattants d’Al Shabab éliminés lors d’une opération de l’armée
En Somalie, 29 combattants d’Al Shabab éliminés lors d’une opération de l’armée
Sputnik Afrique
Les forces armées somaliennes ont annoncé jeudi avoir éliminé 29 combattants du groupe Al Shabab lors d'une opération menée dans la localité de Jabad Godane... 02.01.2026, Sputnik Afrique
2026-01-02T07:10+0100
2026-01-02T07:11+0100
somalie
terrorisme
afrique
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1d/1078857119_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_376a6419b685fdd0830d22b60d8bb9fa.jpg
Les forces armées nationales, en coordination avec des partenaires internationaux, ont éliminé 29 militants d'Al Shabab lors d’une opération menée dans la localité de Jabad Godane, a indiqué le ministère somalien de la Défense dans un communiqué.Selon le ministère, des frappes aériennes conduites dans la région du Middle Shabelle au cours de la nuit ont également permis de détruire plusieurs véhicules et des armes destinés à être utilisés lors d’attaques contre des civils.Dans un message publié sur le réseau social X, le ministère a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux pour leur soutien continu en matière de coopération sécuritaire, de partage de renseignements et de renforcement opérationnel.
somalie
afrique
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Maghreb Arabe Presse
Maghreb Arabe Presse
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/09/1d/1078857119_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c6d5f023066067262b855333617c141a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
somalie, terrorisme, afrique
somalie, terrorisme, afrique

En Somalie, 29 combattants d’Al Shabab éliminés lors d’une opération de l’armée

07:10 02.01.2026 (Mis à jour: 07:11 02.01.2026)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaDes terroristes en Somalie, image d'illustration
Des terroristes en Somalie, image d'illustration - Sputnik Afrique, 1920, 02.01.2026
© telegram sputnik_afrique
/
Accéder à la base multimédia
S'abonner
Maghreb Arabe Presse
Tous les articles
Les forces armées somaliennes ont annoncé jeudi avoir éliminé 29 combattants du groupe Al Shabab lors d'une opération menée dans la localité de Jabad Godane, dans le sud-est de la Somalie.
Les forces armées nationales, en coordination avec des partenaires internationaux, ont éliminé 29 militants d'Al Shabab lors d’une opération menée dans la localité de Jabad Godane, a indiqué le ministère somalien de la Défense dans un communiqué.
Selon le ministère, des frappes aériennes conduites dans la région du Middle Shabelle au cours de la nuit ont également permis de détruire plusieurs véhicules et des armes destinés à être utilisés lors d’attaques contre des civils.
Dans un message publié sur le réseau social X, le ministère a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux pour leur soutien continu en matière de coopération sécuritaire, de partage de renseignements et de renforcement opérationnel.
Sputnik explique
Opinion
Infographies
Opération spéciale russe
International
Maghreb
Afrique subsaharienne
Podcasts
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала