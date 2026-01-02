https://fr.sputniknews.africa/20260102/en-somalie-29-combattants-dal-shabab-elimines-lors-dune-operation-de-larmee-1082083574.html

En Somalie, 29 combattants d’Al Shabab éliminés lors d’une opération de l’armée

Les forces armées somaliennes ont annoncé jeudi avoir éliminé 29 combattants du groupe Al Shabab lors d'une opération menée dans la localité de Jabad Godane... 02.01.2026, Sputnik Afrique

Les forces armées nationales, en coordination avec des partenaires internationaux, ont éliminé 29 militants d'Al Shabab lors d’une opération menée dans la localité de Jabad Godane, a indiqué le ministère somalien de la Défense dans un communiqué.Selon le ministère, des frappes aériennes conduites dans la région du Middle Shabelle au cours de la nuit ont également permis de détruire plusieurs véhicules et des armes destinés à être utilisés lors d’attaques contre des civils.Dans un message publié sur le réseau social X, le ministère a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux pour leur soutien continu en matière de coopération sécuritaire, de partage de renseignements et de renforcement opérationnel.

