Rétrospective 2025 : Le réveil stratégique du continent africain
30.12.2025
avenir souverain
podcasts
rétrospective
bilan
afrique
départ
présence militaire
base militaire
france
onu
Entre réappropriation des ressources, batailles mémorielles, nouvelles alliances stratégiques, l’année 2025 aura marqué un tournant profond dans le rapport de l’Afrique au monde. Au micro de Sputnik Afrique, journalistes, chercheurs et économistes reviennent sur douze actualités majeures qui ont redessiné les lignes de la souveraineté africaine.
Dans cet épisode récapitulatif d'Avenir Souverain, l'année 2025 se raconte comme une succession de lignes franchies et de silences rompus. De la visite historique des chefs de la diplomatie de l'Alliance des États du Sahel à Moscou à la fin progressive des accords militaires français, de la reprise en main des ressources minières au Mali et au Niger aux débats brûlants sur la criminalisation de la colonisation, en passant par la première présidence africaine du G20 et la volonté du continent de parler d'une seule voix à l'ONU, nos invités livrent une lecture lucide d'une Afrique qui ne se contente plus de réagir.Selon eux, cette année n'a pas été une parenthèse, mais un signal: celui d'un continent qui tente de reprendre le contrôle de ses récits, de ses richesses et de ses choix stratégiques.Pour l'économiste malien Modibo Mao Makalou, interrogé sur la création de l'Agence africaine de notation de crédit AfCRA, l'enjeu dépasse la finance; il touche à la capacité de l'Afrique à être évaluée selon ses propres réalités, et non à travers des prismes extérieurs souvent déconnectés du terrain.
afrique
france
tchad
“Il faut comprendre que le système actuel de notation mondiale est concentré entre trois grandes agences qui contrôlent l’immense majorité du marché et qui évaluent surtout les pays africains à partir de leur capacité à emprunter en devises étrangères. Or, ce dont l’Afrique a réellement besoin aujourd’hui, c’est d’être évaluée en monnaie locale, en fonction de ses marchés domestiques, de ses dynamiques internes et de ses priorités de développement. Tant que nous accepterons des notations qui ne tiennent pas compte de nos réalités, nous continuerons à payer notre dette plus cher que les autres. AfCRA n’est pas une rupture idéologique, c’est une nécessité économique et stratégique pour permettre à l’Afrique de financer son avenir sur des bases plus justes”, a-t-il affirmé Modibo Mao Makalou.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify