Russie: Terre de Culture
Jalons importants de l'histoire et de la culture russes, langue et formation, astuces d'adaptation à la vie dans le pays de la neige et, surtout, mystérieuse âme russe. Dans des épisodes de podcast d'une demi-heure, nous découvrirons ensemble cette culture dans toute sa diversité.
Personne ne pourra jamais annuler l'art russe, selon l’icône du ballet Nikolaï Tsiskaridze
Personne ne pourra jamais annuler l'art russe, selon l’icône du ballet Nikolaï Tsiskaridze
26.12.2025
Personne ne pourra jamais annuler l'art russe, selon l’icône du ballet Nikolaï Tsiskaridze
Dans cet épisode de Russie: Terre de Culture, plongée au cœur du ballet russe, qui, comme la culture russe en général, fait l'objet de politisation en Occident.
Également dans cette émission:Natalia Metelitsa, directrice artistique du Festival Diaghilev P.S., rend hommage au légendaire entrepreneur qui avait bouleversé l'Europe il y a un siècle avec l'art russe.🎙 Écoutez le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture en entier: sur le site ou dans le lecteur intégré.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Personne ne pourra jamais annuler l'art russe, selon l'icône du ballet Nikolaï Tsiskaridze

10:20 26.12.2025
Russie: Terre de Culture
Personne ne pourra jamais annuler l'art russe, selon l’icône du ballet Nikolaï Tsiskaridze
S'abonner
Dans cet épisode de Russie: Terre de Culture, plongée au cœur du ballet russe, qui, comme la culture russe en général, fait l'objet de politisation en Occident.
"Eh bien, cet intérêt ne peut tout simplement pas changer. Personne ne pourra jamais annuler Casse-Noisette ou Le Lac des cygnes. Qu’on le veuille ou non, on revient toujours à ce fait: ces œuvres, c’est la Russie", a avancé au micro de Sputnik Nikolaï Tsiskaridze, icône du ballet russe, légende du Bolchoï et recteur de l’Académie Vaganova.
Également dans cette émission:
Natalia Metelitsa, directrice artistique du Festival Diaghilev P.S., rend hommage au légendaire entrepreneur qui avait bouleversé l'Europe il y a un siècle avec l'art russe.
🎙 Écoutez le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture en entier: sur le site ou dans le lecteur intégré.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripodsSpotify
