Sputnik Afrique

Dans cet épisode de Russie: Terre de Culture, plongée au cœur du ballet russe, qui, comme la culture russe en général, fait l'objet de politisation en... 26.12.2025, Sputnik Afrique

Personne ne pourra jamais annuler l'art russe, selon l’icône du ballet Nikolaï Tsiskaridze Sputnik Afrique Dans cet épisode de Russie: Terre de Culture, plongée au cœur du ballet russe, qui, comme la culture russe en général, fait l'objet de politisation en Occident.

Également dans cette émission:Natalia Metelitsa, directrice artistique du Festival Diaghilev P.S., rend hommage au légendaire entrepreneur qui avait bouleversé l'Europe il y a un siècle avec l'art russe.🎙 Écoutez le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture en entier: sur le site ou dans le lecteur intégré.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

