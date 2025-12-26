https://fr.sputniknews.africa/20251226/personne-ne-pourra-jamais-annuler-lart-russe-selon-licone-du-ballet-nikolai-tsiskaridze-1081875227.html
Personne ne pourra jamais annuler l'art russe, selon l’icône du ballet Nikolaï Tsiskaridze
26.12.2025
Dans cet épisode de Russie: Terre de Culture, plongée au cœur du ballet russe, qui, comme la culture russe en général, fait l'objet de politisation en Occident.
Également dans cette émission:Natalia Metelitsa, directrice artistique du Festival Diaghilev P.S., rend hommage au légendaire entrepreneur qui avait bouleversé l'Europe il y a un siècle avec l'art russe.🎙 Écoutez le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture en entier: sur le site ou dans le lecteur intégré.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
"Eh bien, cet intérêt ne peut tout simplement pas changer. Personne ne pourra jamais annuler Casse-Noisette ou Le Lac des cygnes. Qu’on le veuille ou non, on revient toujours à ce fait: ces œuvres, c’est la Russie", a avancé au micro de Sputnik Nikolaï Tsiskaridze, icône du ballet russe, légende du Bolchoï et recteur de l’Académie Vaganova.
Également dans cette émission:
Natalia Metelitsa,
directrice artistique du Festival Diaghilev P.S.
, rend hommage au légendaire entrepreneur qui avait bouleversé l'Europe il y a un siècle avec l'art russe.
🎙 Écoutez le nouvel épisode de Russie: Terre de Culture en entier: sur le site ou dans le lecteur intégré.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify