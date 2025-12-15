Afrique
Russie: Terre de Culture
Jalons importants de l'histoire et de la culture russes, langue et formation, astuces d'adaptation à la vie dans le pays de la neige et, surtout, mystérieuse âme russe. Dans des épisodes de podcast d'une demi-heure, nous découvrirons ensemble cette culture dans toute sa diversité.
Dans ce 20ème épisode de Russie: Terre de Culture, place à la danse incarnant la liberté. Mamela Nyamza, chorégraphe sud-africaine, est venue présenter son Hatched Ensemble dans le cadre du Festival Diaghilev P.S. rendant hommage à l'entrepreneur ayant fait découvrir à l'Europe l'art russe au début du XXe siècle.
La danse que propose Mamela Nyamza et son Hatched Ensemble balance entre les notes du Cygne mourant de Saint-Saëns et les rythmes ancestraux de l’Afrique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
Décoloniser avec la danse: quand le ballet classique fusionne avec la danse sud-africaine

15:54 15.12.2025
Russie: Terre de Culture
La chorégraphie en tant que forme de décolonisation: quand le ballet classique fusionne avec la danse sud-africaine
Dans ce 20ème épisode de Russie: Terre de Culture, place à la danse incarnant la liberté. Mamela Nyamza, chorégraphe sud-africaine, est venue présenter son Hatched Ensemble dans le cadre du Festival Diaghilev P.S. rendant hommage à l'entrepreneur ayant fait découvrir à l'Europe l'art russe au début du XXe siècle.
"Pour moi, la décolonisation vient directement de l’Afrique du Sud, où nous avons vécu l’apartheid dans les années 70. [...] Je dis souvent que les chaussons à pointe sont des outils d’oppression: ils sont rigides, douloureux. Pour moi, c’est justement un élément à décoloniser. À la fin de la pièce, nous les enlevons. Nous nous libérons [et] entrons en dialogue avec nos ancêtres".
La danse que propose Mamela Nyamza et son Hatched Ensemble balance entre les notes du Cygne mourant de Saint-Saëns et les rythmes ancestraux de l’Afrique.
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple PodcastsDeezerCastboxOvercastPodcast AddictPocket CastsAfripodsSpotify
