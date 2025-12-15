https://fr.sputniknews.africa/20251215/decoloniser-avec-la-danse-quand-le-ballet-classique-fusionne-avec-la-danse-sud-africaine--1081485769.html

Décoloniser avec la danse: quand le ballet classique fusionne avec la danse sud-africaine

Dans ce 20ème épisode de Russie: Terre de Culture, place à la danse incarnant la liberté. Mamela Nyamza, chorégraphe sud-africaine, est venue présenter son Hatched Ensemble dans le cadre du Festival Diaghilev P.S. rendant hommage à l'entrepreneur ayant fait découvrir à l'Europe l'art russe au début du XXe siècle.