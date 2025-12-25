https://fr.sputniknews.africa/20251225/colonisation-francaise-reconnaitre-reparer-ou-continuer-a-nier-1081853188.html

Colonisation française: reconnaître, réparer ou continuer à nier?

Colonisation française: reconnaître, réparer ou continuer à nier?

Sputnik Afrique

La criminalisation de la colonisation française relance un débat brûlant sur la mémoire, la justice et la souveraineté. Avec un économiste et géopolitologue... 25.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-25T14:13+0100

2025-12-25T14:13+0100

2025-12-25T14:13+0100

avenir souverain

podcasts

afrique

algérie

colonisation

crime contre l'humanité

parlement

projet de loi

france

excuses

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/19/1081852992_0:178:1920:1258_1920x0_80_0_0_5bd4b2f5e52d81e7e214d9fc81e06a34.jpg

Colonisation française: reconnaître, réparer ou continuer à nier? Sputnik Afrique La criminalisation de la colonisation française relance un débat brûlant sur la mémoire, la justice et la souveraineté. Avec un économiste et géopolitologue algérien, Avenir Souverain analyse un projet de loi algérien aux résonances continentales, entre vérité historique, réparations et recomposition des rapports de force internationaux.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, nous revenons avec Farid Benyahia, expert algérien en économie et en géopolitique, sur un moment politique et mémoriel majeur pour l’Algérie et l’Afrique. Alors que le Parlement algérien débat d’un projet de loi criminalisant la colonisation française, notre invité rappelle que cette initiative s’enracine dans une mémoire encore vive, marquée par les massacres, les spoliations et l’effacement identitaire.Selon lui, la France refuse toute reconnaissance pleine et entière parce qu’elle sait que reconnaître, c’est aussi réparer, indemniser et assumer un lourd bilan humain et matériel, de l’Algérie au Mali, du Niger au Sénégal. Pour M.Benyahia, les infrastructures souvent brandies comme legs du colonialisme n’étaient que des instruments d’extraction au service de la métropole, construits par une main-d’œuvre locale exploitée.L’expert insiste également sur la fracture morale née des promesses non tenues, notamment après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des milliers d’Africains ont combattu pour la libération de la France avant de subir, en retour, une répression sanglante. À travers cette loi, explique-t-il, l’Algérie pose un acte de souveraineté et ouvre peut-être la voie à une dynamique africaine plus large, dans un monde en recomposition où les rapports de force ne sont plus univoques.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

afrique

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, afrique, algérie, colonisation, crime contre l'humanité, parlement, projet de loi, france, excuses, réparation des dommages, restitution, souveraineté, аудио