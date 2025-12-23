https://fr.sputniknews.africa/20251223/lamerique-entend-construire-un-empire-occidental-1081784963.html

Dans cet entretien, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil auprès du Président de la Fédération de Russie pour la... 23.12.2025, Sputnik Afrique

"L’Amérique entend construire un Empire occidental" Sputnik Afrique Dans cet entretien, Andreï Ilnitski, conseiller d’État de 3e classe, membre du Présidium du Conseil auprès du Président de la Fédération de Russie pour la politique extérieure et la défense, chercheur à l’Université militaire auprès du ministère de la Défense, analyse la stratégie américaine de Sécurité nationale.

Selon Andreï Ilnitski, la nouvelle stratégie américaine remodèle l’interventionnisme américain:Ainsi, les priorités semblent être modifiées et la Russie n’est plus citée comme ennemie:Pour autant, selon Andreï Ilnitski, il ne faut pas prendre au premier degré le pacifisme affiché de Trump:Cela doit donner aux États-Unis le temps de reconstruire leur puissance:L’Europe, pour Andreï Ilnitski, est dans une situation inconfortable:Pour autant, la possibilité de régler le conflit à la source, comme l’exige la Russie, dépend d’eux. Mais les déclarations des Globalistes concernant l’armée ukrainienne soulèvent des interrogations:La résolution du conflit en Ukraine par la voie diplomatique est possible, selon Andreï Ilnitski, si les Occidentaux se comportent honnêtement:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

