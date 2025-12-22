https://fr.sputniknews.africa/20251222/guerre-des-recits-on-prefere-presenter-le-sahel-comme-un-espace-plonge-dans-le-chaos-1081733655.html
Guerre des récits: "On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos"
Guerre des récits: "On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, Abdoul Niang, journaliste et analyste politique, décrypte le rôle des médias occidentaux dans la légitimation des guerres... 22.12.2025, Sputnik Afrique
2025-12-22T12:37+0100
2025-12-22T12:37+0100
2025-12-22T12:37+0100
tandem
podcasts
sahel
néo-colonialisme
médias
mali
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/16/1081735051_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c8f740d6e64f6802cf41ba6ea8b8c3d.jpg
Guerre des récits: "On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos"
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de Tandem, Abdoul Niang, journaliste et analyste politique, décrypte le rôle des médias occidentaux dans la légitimation des guerres terroristes dans la région du Sahel.
"L'espace du Sahel est riche en ressources stratégiques convoitées par toutes les puissances du monde. Je veux parler de l'or, le gaz, le pétrole et l'uranium. Et donc la guerre des récits est entendue dans ce contexte comme les narrations que chaque acteur fabrique pour défendre ses intérêts, pour délégitimer l'adversaire. Là, on est dans la guerre des représentations", affirme Abdoul Niang, journaliste et analyste politique, auteur du roman "La guerre des récits"."On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos où il n'y a que la guerre, où les droits des femmes sont bafoués, où il n’y a que des crises humanitaires, des maladies, etc. Voilà comment le Sahel est couvert", explique-t-il. "Les médias russes tels que Sputnik et Russia Today constituent aussi une très bonne opportunité pour l'espace Sahel", conclut Abdoul Niang.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
sahel
mali
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0c/16/1081735051_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1b8bcc72d6f6037ebcfe314f769af016.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Issiaka Coulibaly
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png
podcasts, sahel, néo-colonialisme, médias, mali, аудио
podcasts, sahel, néo-colonialisme, médias, mali, аудио
Guerre des récits: "On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos"
Dans cet épisode de Tandem, Abdoul Niang, journaliste et analyste politique, décrypte le rôle des médias occidentaux dans la légitimation des guerres terroristes dans la région du Sahel.
"L'espace du Sahel est riche en ressources stratégiques convoitées par toutes les puissances du monde. Je veux parler de l'or, le gaz, le pétrole et l'uranium. Et donc la guerre des récits est entendue dans ce contexte comme les narrations que chaque acteur fabrique
pour défendre ses intérêts, pour délégitimer l'adversaire. Là, on est dans la guerre des représentations", affirme Abdoul Niang, journaliste et analyste politique, auteur du roman "La guerre des récits".
Et d’ajouter: "La France n'est rien sans le Sahel, sans les États africains. La France première puissance, parce que son statut et son rayonnement international dépendent de la mainmise sur nos États et ses ressources stratégiques. Donc, si la France s'est fait virer dans ces États, c'est très compromettant pour l'état de santé de leur économie. Donc ce n'est que la répercussion… Perdre l'uranium du Niger, perdre l'or du Mali, c'est énorme ça, pour un pays dont les seules ressources naturelles sont la pluie et la neige".
"On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos où il n'y a que la guerre, où les droits des femmes sont bafoués, où il n’y a que des crises humanitaires, des maladies, etc. Voilà comment le Sahel est couvert", explique-t-il.
"Les médias russes tels que Sputnik
et Russia Today constituent aussi une très bonne opportunité pour l'espace Sahel", conclut Abdoul Niang.
► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem
.