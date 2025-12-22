https://fr.sputniknews.africa/20251222/guerre-des-recits-on-prefere-presenter-le-sahel-comme-un-espace-plonge-dans-le-chaos-1081733655.html

Guerre des récits: "On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos"

Guerre des récits: "On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos"

Dans cet épisode de Tandem, Abdoul Niang, journaliste et analyste politique, décrypte le rôle des médias occidentaux dans la légitimation des guerres... 22.12.2025, Sputnik Afrique

"L'espace du Sahel est riche en ressources stratégiques convoitées par toutes les puissances du monde. Je veux parler de l'or, le gaz, le pétrole et l'uranium. Et donc la guerre des récits est entendue dans ce contexte comme les narrations que chaque acteur fabrique pour défendre ses intérêts, pour délégitimer l'adversaire. Là, on est dans la guerre des représentations", affirme Abdoul Niang, journaliste et analyste politique, auteur du roman "La guerre des récits"."On préfère présenter le Sahel comme un espace plongé dans le chaos où il n'y a que la guerre, où les droits des femmes sont bafoués, où il n’y a que des crises humanitaires, des maladies, etc. Voilà comment le Sahel est couvert", explique-t-il. "Les médias russes tels que Sputnik et Russia Today constituent aussi une très bonne opportunité pour l'espace Sahel", conclut Abdoul Niang.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

Actus

