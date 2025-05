https://fr.sputniknews.africa/20250522/le-mail-accueille-un-atelier-intensif-sputnikpro-une-premiere-1073375794.html

Le Mail accueille un atelier intensif SputnikPro, une première

Le Mail accueille un atelier intensif SputnikPro, une première

Le cours pratique intensif SputnikPro a été suivi par des journalistes de la plus grande chaîne de télévision et de radio nationale du Mali, l'ORTM

Les participants à Bamako ont été accueillis par Zarha Walet Hamed Idda, représentante du ministère de la Communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration de la République du Mali. Le programme, chargé, jours comprenait, sur deux jours, des master classes sur le journalisme multimédia et l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle par la directrice de Sputnik Afrique, Victoria Boudanova, et la rédactrice senior de Sputnik Afrique, Anna Kalinkina. Au cours des séances pratiques, les journalistes maliens ont réalisé des montages vidéo, des sous-titrages, des traductions et des voix off à l'aide de l'intelligence artificielle. Le cours a été animé par Anastasia Alyamovskaïa, responsable des projets de la Direction de la coopération internationale de Sputnik. L'ORTM est le radiodiffuseur public du Mali, responsable de la diffusion télévisuelle et radiophonique dans le pays. Il comprend des chaînes de télévision et des stations de radio nationales. L'ORTM est la principale source d'information, de programmes éducatifs et culturels pour les téléspectateurs et auditeurs maliens. SputnikPro est un projet éducatif international dans le domaine des médias, initié par l'agence de presse internationale Sputnik. Il s'agit d'un système de séminaires, de conférences et d'ateliers uniques pour les journalistes, les attachés de presse, les blogueurs et les étudiants seniors des départements spécialisés des universités, dispensés par les meilleurs responsables des médias russes et étrangers, les experts et les principaux spécialistes de l'agence. Depuis 2018, des réunions ont eu lieu en présentiel dans 24 pays et en ligne dans plus de 80 pays. Le nombre de participants à SputnikPro dépasse les 12.700 personnes.

