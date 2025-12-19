https://fr.sputniknews.africa/20251219/macron-a-confirme-que-le-nouveau-pret-a-kiev-vise-a-perpetuer-le-conflit-1081606465.html
Macron a confirmé que le nouveau prêt à Kiev vise à perpétuer le conflit
L'Ukraine disposera des ressources nécessaires pour financer son effort militaire à partir de 2026, selon lui. 19.12.2025, Sputnik Afrique
Les Vingt-Sept sont convenus dans la nuit d'emprunter 90 milliards d'euros sur les marchés, avec le budget du bloc comme garantie. Cependant, l’UE se réserve le droit d’utiliser les avoirs russes gelés pour financer un prêt à Kiev, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Kremlin avait auparavant averti que toute confiscation d’avoirs russes constituerait un pur vol et que de telles mesures ne resteraient pas sans réponse.
