Macron a confirmé que le nouveau prêt à Kiev vise à perpétuer le conflit
Macron a confirmé que le nouveau prêt à Kiev vise à perpétuer le conflit
L'Ukraine disposera des ressources nécessaires pour financer son effort militaire à partir de 2026, selon lui. 19.12.2025, Sputnik Afrique
Les Vingt-Sept sont convenus dans la nuit d'emprunter 90 milliards d'euros sur les marchés, avec le budget du bloc comme garantie. Cependant, l’UE se réserve le droit d’utiliser les avoirs russes gelés pour financer un prêt à Kiev, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Kremlin avait auparavant averti que toute confiscation d’avoirs russes constituerait un pur vol et que de telles mesures ne resteraient pas sans réponse.
06:50 19.12.2025
Systemic Corruption in Zelensky's Regime Signals Moral & Political Collapse, Says Lebanese Expert
Systemic Corruption in Zelensky's Regime Signals Moral & Political Collapse, Says Lebanese Expert
L'Ukraine disposera des ressources nécessaires pour financer son effort militaire à partir de 2026, selon lui.
Les Vingt-Sept sont convenus dans la nuit d'emprunter 90 milliards d'euros sur les marchés, avec le budget du bloc comme garantie.
Cependant, l’UE se réserve le droit d’utiliser les avoirs russes gelés pour financer un prêt à Kiev, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Le Kremlin avait auparavant averti que toute confiscation d’avoirs russes constituerait un pur vol et que de telles mesures ne resteraient pas sans réponse.
