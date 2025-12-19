https://fr.sputniknews.africa/20251219/macron-a-confirme-que-le-nouveau-pret-a-kiev-vise-a-perpetuer-le-conflit-1081606465.html

Macron a confirmé que le nouveau prêt à Kiev vise à perpétuer le conflit

Macron a confirmé que le nouveau prêt à Kiev vise à perpétuer le conflit

Sputnik Afrique

L'Ukraine disposera des ressources nécessaires pour financer son effort militaire à partir de 2026, selon lui. 19.12.2025, Sputnik Afrique

2025-12-19T06:50+0100

2025-12-19T06:50+0100

2025-12-19T06:50+0100

ukraine

emmanuel macron

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/0d/1080462740_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_2bde0478ed67968254c67c7fbf62b0a9.jpg

Les Vingt-Sept sont convenus dans la nuit d'emprunter 90 milliards d'euros sur les marchés, avec le budget du bloc comme garantie. Cependant, l’UE se réserve le droit d’utiliser les avoirs russes gelés pour financer un prêt à Kiev, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le Kremlin avait auparavant averti que toute confiscation d’avoirs russes constituerait un pur vol et que de telles mesures ne resteraient pas sans réponse.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, emmanuel macron