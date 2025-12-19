https://fr.sputniknews.africa/20251219/le-partenariat-gagnant-gagnant-avec-des-partenaires-sinceres-inquiete-les-pays-occidentaux-1081616107.html

"Le partenariat gagnant-gagnant avec des partenaires sincères inquiète les pays occidentaux"

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que l'Occident tente de déstabiliser la situation au Burkina Faso, au Mali et au Niger, pays avec... 19.12.2025, Sputnik Afrique

Retrouvez également dans cette émission: -Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur les excuses du Nigéria au Burkina Faso. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

