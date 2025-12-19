https://fr.sputniknews.africa/20251219/le-partenariat-gagnant-gagnant-avec-des-partenaires-sinceres-inquiete-les-pays-occidentaux-1081616107.html
"Le partenariat gagnant-gagnant avec des partenaires sincères inquiète les pays occidentaux"
"Le partenariat gagnant-gagnant avec des partenaires sincères inquiète les pays occidentaux"
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que l'Occident tente de déstabiliser la situation au Burkina Faso, au Mali et au Niger, pays avec... 19.12.2025
"Le partenariat gagnant-gagnant avec des partenaires sincères inquiète les pays occidentaux"
"Le partenariat gagnant-gagnant avec des partenaires sincères inquiète les pays occidentaux"
"Le partenariat gagnant-gagnant avec des partenaires sincères inquiète les pays occidentaux"
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que l'Occident tente de déstabiliser la situation au Burkina Faso, au Mali et au Niger, pays avec lesquels la coopération russe se renforce. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense et de sécurité du Mali, a réagi à cette déclaration.
"Si une telle voix aussi autoritaire sur la scène internationale vient à dénoncer ces faits, cela nous renforce encore dans nos convictions, que nous avons vues justes et nous sommes prêts à nous battre pour faire face à cela", a déclaré le haut responsable malien, Fosseynou Ouattara, au micro de Zone de Contact.
"La France croit que l'Afrique de l'Ouest est son pré carré. Donc le fait qu'elle s'est vue éjectée par sa propre faute, personne ne l'avait chassée, Macron même a dit à ses gens de partir. Donc ils ont vu qu'il y a un gros morceau qu'ils ont laissé passer. Et maintenant, en voyant que nous travaillons main dans la main avec des partenaires sincères, dans un partenariat gagnant-gagnant, cela les inquiète", a ajouté M.Ouattara.
Retrouvez également dans cette émission:
-Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste nigérien, sur les excuses du Nigéria au Burkina Faso.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify